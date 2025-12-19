Wegen Hausschwamm: Lunzenau zu Weihnachten ohne Kirche

Rochlitz
Im Sommer wurde in der Jakobuskirche in Lunzenau bei Rochlitz Pilzbefall festgestellt. Wer zu Weihnachten in die Kirche gehen will, hat aber rund um Lunzenau mehrere Möglichkeiten.
In der Kirchgemeinde Lunzenau ist es seit Wochen bekannt: Heiligabend wird es in der Stadt kein Krippenspiel und keine Christmette geben. Schon im Juli war in der Jakobuskirche Hausschwamm festgestellt worden, das Gotteshaus wurde gesperrt. Ende August war man noch optimistisch, die Kirche spätestens Weihnachten wieder nutzen zu können. Doch der...
