Wehrleiter aus Geringswalde ärgert sich über Zündler

Unbekannte machen im Wald bei Geringswalde Feuer. Nur der Umsicht dreier Jugendlicher ist es zu verdanken, dass nichts Dramatischeres passierte.

John Thieme ist stinksauer. Der Geringswalder Gemeindewehrleiter wurde mit 13 Aktiven der Feuerwehr Geringswalde in den Abendstunden des 29. Mai in ein Wäldchen zwischen Geringswalde und Arras gerufen. „Dort hatten in unmittelbarer Nähe des Radweges, der von Waldheim nach Geringswalde führt, Unbekannte einen alten Reifen und Totholz...