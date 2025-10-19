Weiditz im Bastelfieber: Herbst-Wichtel und Eulen erobern die Herzen

Die Naturschutzstation Weiditz verwandelte sich am Wochenende in ein herbstliches Bastelparadies. Plätze an den Tischen waren heiß begehrt.

Teelichter in einem Kranz aus Kastanien und Herbstblättern, Eulen, die mit ihren Wackelaugen Besucher faszinieren, und Wichtel mit lustiger Zipfelmütze und Fledermaus: In der Naturschutzstation Weiditz war beim Herbstbasteln die sprichwörtliche Hölle los. Schon kurz nach Beginn war kein einziger Platz an den Basteltischen mehr zu bekommen....