Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Julia Czaja
Bild: Julia Czaja
Rochlitz
Weiditz im Bastelfieber: Herbst-Wichtel und Eulen erobern die Herzen
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Naturschutzstation Weiditz verwandelte sich am Wochenende in ein herbstliches Bastelparadies. Plätze an den Tischen waren heiß begehrt.

Teelichter in einem Kranz aus Kastanien und Herbstblättern, Eulen, die mit ihren Wackelaugen Besucher faszinieren, und Wichtel mit lustiger Zipfelmütze und Fledermaus: In der Naturschutzstation Weiditz war beim Herbstbasteln die sprichwörtliche Hölle los. Schon kurz nach Beginn war kein einziger Platz an den Basteltischen mehr zu bekommen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:58 Uhr
1 min.
Fußball-Kreispokal: Das sind die Paarungen des Achtelfinals
Das Achtelfinale im Kreispokal wird am 15. und 16. November ausgetragen.
Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals gibt es zwei Duelle zwischen Mittelsachsenligisten. Der Bobritzscher SV muss noch auf seinen Gegner warten.
Robin Seidler
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
15:00 Uhr
2 min.
Neugeborene Lämmer und neue Zäune für die Esel in der Peniger Köbe
Ein fröhliches Blöken empfängt die Besucher der Köbe. Denn in Penig sind mehrere Lämmer geboren worden. Und die Esel haben einen neuen Zaun.
Julia Czaja
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
12:55 Uhr
2 min.
Moos-Paradies Sächsische Schweiz im Fokus der Forschung
Die Sächsische Schweiz gilt als Paradies für Moosarten. (Archivbild)
Rund 500 Moosarten auf engstem Raum: Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele Moose wie in der Sächsischen Schweiz. Doch sie reagieren sensibel auf Veränderungen.
28.09.2025
1 min.
Schwere Verletzungen erlitten: Mopedfahrer wird Kurve zum Verhängnis
In Königsfeld ist ein Mopedfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden.
Ein schwerer Sturz im Königsfeld in einer Linkskurve endet für einen 42-Jährigen im Krankenhaus. Die Frage nach der Unfallursache bleibt offen.
Julia Czaja
Mehr Artikel