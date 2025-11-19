Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Rochlitz
Weihnachtliche Floristik zum Mitmachen auf Schloss Rochlitz
Von Dietmar Thomas
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Adventskränze sind in einer kreativen Runde unter Leitung einer Floristin entstanden.

Ein Hauch von Weihnachtszauber erfüllte vorfristig die Mauern von Schloss Rochlitz: Unter der Leitung der Floristin Katrin Richter (47) fand ein Kurs zum Binden von Adventskränzen statt. Zehn Teilnehmerinnen nutzten die Gelegenheit, sich kreativ auf die Adventszeit einzustimmen. Die Kursleiterin, die derzeit ihre eigene Floristikwerkstatt in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.11.2025
3 min.
Künstlerinnen eröffnen Atelier – mitten in Rochlitz
Tabea Heinicker, hier mit ihrem derzeitigen Lieblingsarbeitsgerät, der Stichsäge, und Katrin Richter vorm „Kulturort in der 5“ in Rochlitz.
Tabea Heinicker und Katrin Richter machen gemeinsame Sache und erfüllen sich mit einem Treffpunkt für Kreative einen lang gehegten Traum.
Marion Gründler
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
08:47 Uhr
2 min.
Ifo: Wachsende Zahl von Unternehmen fürchtet um die Existenz
Am Bau läuft es wieder etwas besser. (Symbolbild)
Vielen Firmen fehlen Aufträge, und damit wird auch das Geld knapp. Die Sorgen nehmen zu.
09.11.2025
4 min.
Gespenster, Grusel und Gerippe: Gäste sind Feuer und Flamme fürs Schloss Rochlitz
Familie Weinrich aus Threna war schon vor zwei Jahren einmal bei der Gespensternacht und ist nun wiedergekommen, weil es so schön war.
Schaurig-schön ging es an zwei Abenden im Schloss zu. Hausgespenst Kunibert hat Freunde eingeladen. Von Hexen über Dr. Frankenstein bis zu feurigen Alchimisten – alle heizten den Besuchern ein.
Ingolf Rosendahl
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
09:00 Uhr
1 min.
Wie es bei den Straßenbau-Vorhaben in Reichenbach vorangeht
Das Bauvorhaben An der Kreuzleite ist fertiggestellt.
An der Kreuzleite ist der Bau abgeschlossen. Der Deckenbau am Rotschauer Weg kommt erst 2026 zum Zuge.
Gerd Betka
Mehr Artikel