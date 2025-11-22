Weihnachtsmarkt Geringswalde: Lutherplatz gesperrt

Im Vorfeld des Trubels unterm Lichterbaum werden Zufahrten blockiert sein und zeitweise entfallen Parkplätze.

Die Vorbereitungen für den diesjährigen Geringswalder Weihnachtsmarkt, der am ersten Wochenende im Advent stattfindet, nehmen Fahrt auf. So kommt es, wie das Ordnungsamt der Stadtverwaltung mitteilte, zu Sperrungen im Ortszentrum. Hintergrund ist etwa der Aufbau der Bühne sowie mobiler Sanitäreinrichtungen. Dicht ist vom Donnerstag, 27....