Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Flächen für kurzzeitiges Parken vor der Diesterweg-Grundschule werden bald gesperrt.
Die Flächen für kurzzeitiges Parken vor der Diesterweg-Grundschule werden bald gesperrt. Bild: Marion Gründler
Die Flächen für kurzzeitiges Parken vor der Diesterweg-Grundschule werden bald gesperrt.
Die Flächen für kurzzeitiges Parken vor der Diesterweg-Grundschule werden bald gesperrt. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Weihnachtsmarkt Geringswalde: Lutherplatz gesperrt
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Vorfeld des Trubels unterm Lichterbaum werden Zufahrten blockiert sein und zeitweise entfallen Parkplätze.

Die Vorbereitungen für den diesjährigen Geringswalder Weihnachtsmarkt, der am ersten Wochenende im Advent stattfindet, nehmen Fahrt auf. So kommt es, wie das Ordnungsamt der Stadtverwaltung mitteilte, zu Sperrungen im Ortszentrum. Hintergrund ist etwa der Aufbau der Bühne sowie mobiler Sanitäreinrichtungen. Dicht ist vom Donnerstag, 27....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
17.09.2025
3 min.
Grünes Klassenzimmer in Geringswalde: Lernen unter freiem Himmel
Robert Lange vom heimischen Erdbauunternehmen Uwe Rausch beim Verfugen der Granitsteine.
Mit jedem Granitstein, den Robert Lange verfugt, nimmt das Grüne Klassenzimmer Gestalt an. Nachhaltigkeit trifft auf Bildung in Geringswalde.
Marion Gründler
13:20 Uhr
1 min.
Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz
Am Samstag entzog sich ein 39-Jähriger bei Oelsnitz einer Kontrolle.
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.
Ronny Hager
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
17.10.2025
1 min.
Geringswalde: Sperrung auf der B 175 sorgt für Einschränkungen auf den Strecken der Schulbusse
Eine Baustelle in Geringswalde beeinflusst die Routen der Schulbusse (Symbolfoto).
Ab 20. Oktober ist für Kraftfahrer zwischen Altgeringswalde und Geringswalde kein Durchkommen. Was Schüler deshalb bei Busfahrten beachten sollten.
Marion Gründler
Mehr Artikel