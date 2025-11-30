Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Rochlitz
Weihnachtsmarkt Geringswalde zieht Hunderte aus der Region an
Von Marion Gründler
Der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln lockte hunderte Menschen auf den Weihnachtsmarkt in Geringswalde.

Es kommt an, das bunte Treiben vor dem Rathaus. Mit dem Weihnachtsmarkt, organisiert vom Heimat- und Kulturverein (HKV), sind auch die Geringswalder in die Adventszeit gestartet. Vom Markt bis zum Lutherplatz und in der Grundschule drängten sich am 29. und 30. November hunderte Menschen. Andrang auch im Fotostudio. Holly, Michelle Hammer-Müller...
