Weihnachtszauber in Rochlitz: 100 Familien beschenkt

Die Rochlitzer Diakonie half, die Lasten der Bedürftigen zu lindern und schenkte ihnen ein Stück Weihnachtsfreude. Neben dem Nikolaushort gibt es weitere Unterstützer.

Die Rochlitzer Diakonie hat in der Adventszeit erneut Bedürftigen aus der Region ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. An rund 100 Familien wurde nicht nur eine Tüte mit Lebensmitteln verschenkt. Manche holten sich zur Christbaum-Aktion am Nikolaushort einen Weihnachtsbaum ab.