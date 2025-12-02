Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Hortkinder beteiligten sich mit Freude bei der Christbaum-Aktion.
Hortkinder beteiligten sich mit Freude bei der Christbaum-Aktion.
Finley Heims (l.) und Lukas Kaack lieben ihre Gitarre und musizierten gemeinsam mit den Hortkindern.
Finley Heims (l.) und Lukas Kaack lieben ihre Gitarre und musizierten gemeinsam mit den Hortkindern.
Kerstin Rudolph (v. l.), Thomas Lange und Lisa Haubold von der Diakonie transportierten rund 100 Lebensmitteltüten im Rahmen der Christbaum-Aktion.
Kerstin Rudolph (v. l.), Thomas Lange und Lisa Haubold von der Diakonie transportierten rund 100 Lebensmitteltüten im Rahmen der Christbaum-Aktion.
Hortkinder beteiligten sich mit Freude bei der Christbaum-Aktion.
Hortkinder beteiligten sich mit Freude bei der Christbaum-Aktion.
Finley Heims (l.) und Lukas Kaack lieben ihre Gitarre und musizierten gemeinsam mit den Hortkindern.
Finley Heims (l.) und Lukas Kaack lieben ihre Gitarre und musizierten gemeinsam mit den Hortkindern.
Kerstin Rudolph (v. l.), Thomas Lange und Lisa Haubold von der Diakonie transportierten rund 100 Lebensmitteltüten im Rahmen der Christbaum-Aktion.
Kerstin Rudolph (v. l.), Thomas Lange und Lisa Haubold von der Diakonie transportierten rund 100 Lebensmitteltüten im Rahmen der Christbaum-Aktion.
Rochlitz
Weihnachtszauber in Rochlitz: 100 Familien beschenkt
Redakteur
Von Alexander Christoph
Die Rochlitzer Diakonie half, die Lasten der Bedürftigen zu lindern und schenkte ihnen ein Stück Weihnachtsfreude. Neben dem Nikolaushort gibt es weitere Unterstützer.

Die Rochlitzer Diakonie hat in der Adventszeit erneut Bedürftigen aus der Region ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. An rund 100 Familien wurde nicht nur eine Tüte mit Lebensmitteln verschenkt. Manche holten sich zur Christbaum-Aktion am Nikolaushort einen Weihnachtsbaum ab.
