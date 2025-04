Wernsdorf bei Penig: Unfall mit 1,38 Promille

Ein Betonpoller stoppte in Wernsdorf bei Penig ein Auto. Der Fahrer wurde dabei verletzt. Was brachte den Wagen von der Straße ab?

Fast 32.000 Euro Schaden und ein leicht Verletzter – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am 12. April in Wernsdorf bei Penig zugetragen hat. Gegen 19.30 Uhr war ein 63-Jähriger mit einem Auto auf der Straße Am Zeisig von Obergräfenhain in Richtung S 51 unterwegs, als er plötzlich mit dem Wagen nach links von der Fahrbahn abkam. Das...