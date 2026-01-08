MENÜ
Vereinschef Hendrik Fischer ruft zur Wintergaudi am Geringswalder Bahnhof auf.
Vereinschef Hendrik Fischer ruft zur Wintergaudi am Geringswalder Bahnhof auf. Bild: Marion Gründler
Vereinschef Hendrik Fischer ruft zur Wintergaudi am Geringswalder Bahnhof auf.
Vereinschef Hendrik Fischer ruft zur Wintergaudi am Geringswalder Bahnhof auf. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Wintergaudi in Geringswalde: Biathlon, Après-Ski und mehr
Von Marion Gründler
Der Winterspaß des Fördervereins Sport und Kultur Geringswalde am 17. Januar richtet sich an ein sportliches und jüngeres Publikum.

Beim Wintergrillen im vergangenen Jahr haben sie es vorgemacht, und wollen nun mit einem neuen Format vor allem Geringswaldes sportliche Jugend ansprechen: Der Förderverein Sport und Kultur Geringswalde setzt ein „Wintergaudi“ rund um den ehemaligen Bahnhof an. „Als Kernstück des Events planen wir ein Biathlon-Spaßturnier“, kündigt...
