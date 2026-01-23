MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Rochlitz
  • |

  • „Wir hoffen immer noch auf einen Hausarzt“: Königshain-Wiederau kämpft um ärztliche Versorgung und Infrastruktur

Johannes Voigt ist Bürgermeister der Gemeinde Königshain-Wiederau. Diese investiert in diesem Jahr in Bauhof und Trauerhalle.
Johannes Voigt ist Bürgermeister der Gemeinde Königshain-Wiederau. Diese investiert in diesem Jahr in Bauhof und Trauerhalle. Bild: Julia Czaja
Auf das ehemalige Speditionsgelände an der Topfseifersdorfer Straße in Wiederau ist der Bauhof der Gemeinde Königshain-Wiederau eingezogen.
Auf das ehemalige Speditionsgelände an der Topfseifersdorfer Straße in Wiederau ist der Bauhof der Gemeinde Königshain-Wiederau eingezogen. Bild: Mario Hösel/Archiv
Das Feuerwehrgerätehaus wird derzeit komplett umgebaut. Mit der Fertigstellung rechnet der Bürgermeister Ende Februar oder Anfang März.
Das Feuerwehrgerätehaus wird derzeit komplett umgebaut. Mit der Fertigstellung rechnet der Bürgermeister Ende Februar oder Anfang März. Bild: Rico Fuhrmann
Die Trauerhalle auf dem Friedhof in Königshain wird in diesem Jahr saniert.
Die Trauerhalle auf dem Friedhof in Königshain wird in diesem Jahr saniert. Bild: Mario Hösel/Archiv
Johannes Voigt ist Bürgermeister der Gemeinde Königshain-Wiederau. Diese investiert in diesem Jahr in Bauhof und Trauerhalle.
Johannes Voigt ist Bürgermeister der Gemeinde Königshain-Wiederau. Diese investiert in diesem Jahr in Bauhof und Trauerhalle. Bild: Julia Czaja
Auf das ehemalige Speditionsgelände an der Topfseifersdorfer Straße in Wiederau ist der Bauhof der Gemeinde Königshain-Wiederau eingezogen.
Auf das ehemalige Speditionsgelände an der Topfseifersdorfer Straße in Wiederau ist der Bauhof der Gemeinde Königshain-Wiederau eingezogen. Bild: Mario Hösel/Archiv
Das Feuerwehrgerätehaus wird derzeit komplett umgebaut. Mit der Fertigstellung rechnet der Bürgermeister Ende Februar oder Anfang März.
Das Feuerwehrgerätehaus wird derzeit komplett umgebaut. Mit der Fertigstellung rechnet der Bürgermeister Ende Februar oder Anfang März. Bild: Rico Fuhrmann
Die Trauerhalle auf dem Friedhof in Königshain wird in diesem Jahr saniert.
Die Trauerhalle auf dem Friedhof in Königshain wird in diesem Jahr saniert. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
„Wir hoffen immer noch auf einen Hausarzt“: Königshain-Wiederau kämpft um ärztliche Versorgung und Infrastruktur
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Königshain-Wiederau. Königshain-Wiederau muss einige Herausforderungen bewältigen. Bürgermeister Johannes Voigt (CDU) spricht über die Suche nach einem neuen Arzt, die Entlastung der Grundschule und nötige Investitionen.

Freie Presse: Vor welchen Herausforderungen steht die Gemeinde Königshain-Wiederau? Vor allem hinsichtlich Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und ärztlicher Versorgung?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:03 Uhr
3 min.
Aktivisten legen neue Opferzahlen zu Irans Protestwelle vor
Bei den Massenunruhen im Iran könnten Aktivisten zufolge weitaus mehr Menschen getötet worden sein als bislang bekannt. (Foto Archiv)
Iranische Aktivisten nennen nach den Massenprotesten deutlich höhere Opferzahlen als die Regierung. Das ganze Ausmaß der Gewalt kommt wegen der Internetblockade nur langsam ans Licht.
29.12.2025
1 min.
Dauereinsatz in Königshain-Wiederau: Bauhofmitarbeiter kämpfen gegen Glätte
Lars Sailer und die anderen Mitarbeiter des Bauhofs sind momentan im Dauereinsatz.
Die Bauhof-Mitarbeiter in Königshain-Wiederau sind kurz vor dem Jahreswechsel im Dauerstress. Der Eisregen beschert ihnen viel Arbeit.
Julia Czaja
23.01.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas
Besucher des Fichtelbergs genießen den Ausblick hinüber zum Keilberg. Beide Berge sind auch Ziele der Wanderfestwoche im September in Oberwiesenthal.
Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.
Holk Dohle
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
12:00 Uhr
4 min.
Chemniter Jazz-Entdeckung Jan K. Weiss: Zu fröhlich für den Blues
Jan K. Weiss im Proberaum: Hochkonzentriert und dennoch mit frappierender Leichtigkeit arbeitet der Musiker an seinen Songs.
Der Chemnitzer Gitarrist und Sänger legt sein erstes Soloalbum vor - ein überzeugendes Debüt nach vielen Jahren auf der Bühne.
Matthias Zwarg
23.01.2026
2 min.
Königshain-Wiederau ehrt Clara Zetkin: Grundschule erhält ihren Namen
Die Grundschule in Königshain-Wiederau soll den Namen Clara Zetkin bekommen.
Clara Zetkin prägte Königshain-Wiederau einst. Nun soll ihre Erinnerung in der Grundschule weiterleben. Doch eine Debatte um die Umbenennung blieb nicht aus. Warum?
Julia Czaja
Mehr Artikel