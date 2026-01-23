Johannes Voigt ist Bürgermeister der Gemeinde Königshain-Wiederau. Diese investiert in diesem Jahr in Bauhof und Trauerhalle. Bild: Julia Czaja

Auf das ehemalige Speditionsgelände an der Topfseifersdorfer Straße in Wiederau ist der Bauhof der Gemeinde Königshain-Wiederau eingezogen. Bild: Mario Hösel/Archiv

Das Feuerwehrgerätehaus wird derzeit komplett umgebaut. Mit der Fertigstellung rechnet der Bürgermeister Ende Februar oder Anfang März. Bild: Rico Fuhrmann