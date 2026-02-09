MENÜ
  • „Wir machen starke Frauen sichtbar“: Bei Frauenstreik in Rochlitz am 9. März trifft Geschichte auf modernen Protest

Rochlitz
„Wir machen starke Frauen sichtbar“: Bei Frauenstreik in Rochlitz am 9. März trifft Geschichte auf modernen Protest
Redakteur
Von Julia Czaja
Am 9. März wird Rochlitz zum Ort eines besonderen Event. Natascha Dobos und Cindy Reimer planen einen Sitzstreik auf dem Markt und stellen starke Frauen der Geschichte vor.

Am 8. März ist internationaler Frauentag. Doch lediglich in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ist er auch ein gesetzlicher Feiertag. „Dabei müsste jeder Tag als 8. März gelten“, sagt Natascha Dobos. Denn Frauen seien noch immer nicht vollständig gleichberechtigt. Das zeigt sich beispielsweise an der Bezahlung, an der Care-Arbeit und an der...
