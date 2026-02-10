Wo der Bürgermeister gern selbst kickte: Das besondere Fußball-Turnier in Lunzenau

Das Turnier um den Pokal des Bürgermeisters erlebt in Lunzenau seine 15. Auflage. Ronny Hofmann sucht noch Mitspieler.

Mit sportlichen Grüßen ruft Lunzenaus Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU) dazu auf, selbst am Ball aktiv zu werden. In gut zweieinhalb Woche steigt in der Turnhalle Altenburger Straße in Lunzenau die 15. Auflage des Turniers um den Pokal des Bürgermeisters: Am 28. Februar ab 13 Uhr. Hofmann hatte die Veranstaltung 2009 ins Leben gerufen und oft...