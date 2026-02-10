MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bürgermeister Ronny Hofmann am Ball, das Bild entstand vor 15 Jahren.
Bürgermeister Ronny Hofmann am Ball, das Bild entstand vor 15 Jahren. Bild: Andrea Funke/Archiv
Bürgermeister Ronny Hofmann am Ball, das Bild entstand vor 15 Jahren.
Bürgermeister Ronny Hofmann am Ball, das Bild entstand vor 15 Jahren. Bild: Andrea Funke/Archiv
Rochlitz
Wo der Bürgermeister gern selbst kickte: Das besondere Fußball-Turnier in Lunzenau
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Turnier um den Pokal des Bürgermeisters erlebt in Lunzenau seine 15. Auflage. Ronny Hofmann sucht noch Mitspieler.

Mit sportlichen Grüßen ruft Lunzenaus Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU) dazu auf, selbst am Ball aktiv zu werden. In gut zweieinhalb Woche steigt in der Turnhalle Altenburger Straße in Lunzenau die 15. Auflage des Turniers um den Pokal des Bürgermeisters: Am 28. Februar ab 13 Uhr. Hofmann hatte die Veranstaltung 2009 ins Leben gerufen und oft...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
13:14 Uhr
2 min.
Viel Regen zum Auftakt des Straßenkarnevals erwartet
Immer wieder Regen lautet die Wettervorhersage für die kommenden Tage.
Erst nass, dann winterlich: Das Wetter macht es den Narren in diesem Jahr nicht leicht. Noch gibt es aber Unsicherheiten bei der Prognose.
06.02.2026
1 min.
Wohngebiet Lunzenau: Jetzt werden die Bauplätze knapp
Blick auf das Wohngebiet Erich-Weinert-Straße in Lunzenau.
Im Baugebiet „Erich-Weinert-Straße“ in Lunzenau ist das nächste Grundstück verkauft worden. Kann das Areal noch weiter erschlossen werden?
Falk Bernhardt
13:30 Uhr
5 min.
Klöckner spricht in Israel heikle Themen an
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner gedenkt in Yad Vashem der Millionen Opfer des Holocaust.
Unter Freunden könne man auch über schwierige Fragen reden, sagt Bundestagspräsidentin Klöckner. Und das macht sie in Israel auch. Wobei ihr wichtig ist, ihre Verbundenheit zu dem Land zu betonen.
Ulrich Steinkohl, dpa
05.02.2026
1 min.
Lunzenau: Brücke über den Mühlgraben kann gebaut werden
Die Brücke über den Mühlgaben in Lunzenau.
Schon seit Jahren will Lunzenau diese marode Überführung erneuern. Die Planung wurde nun vergeben, der Neubau soll noch 2026 beginnen.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel