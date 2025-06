Wo Ritter Harras die treue Frau von Kriebstein trifft: Rochsburg wird zum Schloss der Sagen

Der „Mittelsächsische Kultursommer“ startet die Saison in Rochsburg mit einer neuen Version des Sagenfestivals. Alle Geschichten spielen im Landkreis. Welche der vier Sagen kennen Sie?

Mittelsachsen ist reich an alten Erzählungen. Zu den Sagen, die in der Region spielen, gibt es mehrere Bücher. Vier Geschichten werden am Wochenende vom „Mittelsächsische Kultursommer“ (Miskus) aufgegriffen, der aus Rochsburg nun zum zweiten Mal das „Schloss der Sagen“ macht.