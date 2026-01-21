„Zehn Minuten später, und es wäre vorbei gewesen“ – Wie die Nachbarin die Brandnacht von Rochlitz erlebt hat

Ein dramatischer Einsatz der Feuerwehr rettete vor einer Woche das Nachbarhaus in Rochlitz. Doch die Wasserschäden sind enorm. Die Eigentümerin steht vor großen Herausforderungen.

Eine Woche liegt der verheerende Wohnhausbrand in Rochlitz, bei dem ein 90-Jähriger in dem brennenden Gebäude in der Fischergasse ums Leben kam, zurück. Ein zweiter Hausbewohner, 63 Jahre alt, erlitt schwerste Verletzungen. Noch immer kann die Polizei nichts zur Brandursache sagen. Das Haus ist einsturzgefährdet, das bremst auch die Ermittler...