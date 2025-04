Zufahrten blockiert und Wanderweg gesperrt: Gartenbesitzer in Chursdorf sind empört - Prinz erklärt Warum

Die Ruhe in der Gartenanlage „An der Höllmühle“ im Peniger Ortsteil Chursdorf ist dahin. Denn: Zufahrts- und Wanderwege sind seit kurzem gesperrt. Die Gartenbesitzer sehen sich schikaniert.

Sabine Gärtner ist empört. Und einige ihrer Gartennachbarn auch. Bisher war für sie die Welt in Ordnung, wenn sie am Wochenende in der Gartenanlage „An der Höllmühle“ im Peniger Ortsteil Chursdorf die Ruhe und die Landschaft genießen wollten. Doch derzeit ist die Stimmung in der Gartenanlage getrübt. Der Grund: Einige Gartenbesitzer...