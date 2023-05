Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Döbeln

Die Bundesstraße 175 in Döbeln war nach einem schweren Unfall am Pfingstmontag-Nachmittag bis in die Abendstunden gesperrt. Eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz erklärte am Montagmorgen, ein BMW sei aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Er streifte zunächst einen VW seitlich. Während der VW-Fahrer noch ausweichen konnte,...