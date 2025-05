Zwei Verletzte und 46.000 Euro Sachschaden bei Unfall in Topfseifersdorf

Ein Audi-Fahrer hat zwei parkende Autos gerammt. Seinen Führerschein ist der 20-Jährige erst einmal los.

Zwei Verletzte, rund 46.000 Euro Gesamtsachschaden und ein sichergestellter Führerschein sind die Bilanz eines Unfalls in der Nacht zu Sonntag in Topfseifersdorf. Mit einem Audi hatte ein 20-Jähriger die Hauptstraße in dem Königshain-Wiederauer Ortsteil befahren. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten...