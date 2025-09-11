Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Seit 16 Jahren zieht sich das Vorhaben der Hochspannungsleitung bei Penig hin.
Seit 16 Jahren zieht sich das Vorhaben der Hochspannungsleitung bei Penig hin.
Rochlitz
Zwischen Protest und Genehmigung: Der lange Weg zur Hochspannungsleitung
Redakteur
Von Julia Czaja
Der Weg zur Hochspannungsleitung zwischen Oberelsdorf und Limbach war lang. Klagen und Prüfungen zogen sich hin: eine Chronologie der Geschehnisse.

Des einen Freud, des anderen Leid: Der Bau der Hochspannungsleitung zwischen Oberelsdorf und Limbach ist eine Geschichte mit Gewinnern und Verlierern. Eine Geschichte, die sich seit 16 Jahren hinzieht.
