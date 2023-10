Zwölfjähriges Mädchen bei Unfall in Döbeln verletzt

Bei dem Zusammenstoß entstand außerdem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro.

Ein verletztes Kind und Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag in Döbeln ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 19 Uhr ein 45-Jähriger mit einem Pkw Skoda auf der K 7523 auf einen haltenden VW-Kleinbus aufgefahren. Dabei wurde ein zwölfjähriges Mädchen im Kleinbus verletzt. Nach dem...