Bartsch sieht Linksfraktion am Ende

Linke vs. "Bündnis Sahra Wagenknecht": Beide gehen neuerdings getrennte Wege. Fraktionschef Bartsch sieht das Ende der Linksfraktion nahen.

Berlin.

Der Chef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, rechnet mit der baldigen Auflösung seiner Fraktion. "Ich habe mehrfach auch öffentlich gesagt, dass die Linksfraktion politisch am Ende ist", sagte Bartsch. "Es wird so sein, dass wir in absehbarer Zeit keine Fraktion mehr im Deutschen Bundestag sein werden." Allerdings könnte sich das Verfahren noch etwas hinziehen.