Friedrich Merz - der Dann-doch-Kanzler

Im ersten Wahlgang fällt Friedrich Merz durch, dann folgt lange Ungewissheit. Schlussendlich wählt der Bundestag den CDU-Chef zum Kanzler.

Man könnte fast denken, Friedrich Merz hätte eine böse Vorahnung gehabt. Bevor es an diesem Tag so richtig losgeht im Bundestag, steht der CDU-Chef mit Olaf Scholz zusammen. Ein nettes Gespräch zwischen dem Noch-Bundeskanzler und dem, der ihm nachfolgen will. So soll das aussehen. Scholz wirkt auch sehr entspannt. Er lächelt viel, was man...