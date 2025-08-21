„Haben wir unsere Vergangenheit vergessen?“ – Das denken Leser über einen Einsatz deutscher Soldaten in der Ukraine

Die "Freie Presse" möchte Ihre Meinung zu einem möglichen Einsatz der Bundeswehr in der Ukraine hören. Viele Leser haben sich schon beteiligt. Das sind ihre Antworten.

Chemnitz. Nachdem Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sich öffentlichkeitswirksam gegen den Einsatz deutscher Soldaten in der Ukraine ausgesprochen hat, haben wir Sie gefragt: Sollten deutsche Soldaten nach potenziellen Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien in der Ukraine stationiert werden, um vor Ort einen Beitrag für Sicherheitsgarantien zu erbringen? Die Umfrage ist nach wie vor offen und wir freuen uns über Ihre Beteiligung. Im folgenden ziehen wir eine erste Zwischenbilanz.

Die Verteilung der Antworten fällt nach den ersten 24 Stunden eindeutig aus: Der Großteil äußert sich entschieden gegen einen möglichen Einsatz deutscher Soldaten in der Ukraine. Dabei reichen die Antworten von einem einfachen "Nein" über ein ausgerufenes "Nein!!!" oder "Auf gar keinen Fall!" bis hin zu argumentativen Beiträgen. Einige befürworten aber auch einen potenziellen Bundeswehreinsatz.

Angst vor deutscher Kriegsbeteiligung

Einige Leser äußern ihre Angst, dass Deutschland durch einen solchen Einsatz zu stark in den Krieg involviert werde. Ein Leser schreibt beispielsweise: "Nein, auf keinen Fall. Das könnte den Kriegseintritt der Bundesrepublik bedeuten und der sollte vermieden werden." Ein anderer: "Nein, keinesfalls. Wenn das geschieht, sind die Konsequenzen für uns nicht übersehbar. Wir haben bisher genug Unterstützung in jeglicher Form gegeben. Es reicht, unsere Kinder dürfen nicht zum Kanonenfutter werden."

Einige Leser haben längere, analytische Antworten gegeben, wie der Ausschnitt aus folgender Antwort zeigt: "Nein, denn Frieden wird es unter diesen Bedingungen nicht geben. Russland wird sich auf keine Sicherheitsgarantien des Westens einlassen und schon gar nicht mit europäischen/ deutschen Truppen. Allein die Diskussion darüber ist naiv und wird eine friedliche Entwicklung weiter hinauszögern. Und wahrscheinlich wird dieses Angstszenario eines Angriffs Russlands so lange aufrecht erhalten, bis genug Geld in die Kassen der deutschen und amerikanischen Rüstungsindustrie gespült wurde. [...]". Ein anderer Leser schreibt: "Ein kategorisches NEIN. Das ist nicht unsere Aufgabe. Auch nicht als NATO-Partner."

Historische Bezüge

Einige Kommentatoren setzen die Debatte in einen historischen Kontext und schreiben beispielsweise: "Haben wir unsere Vergangenheit vergessen? Nie mehr deutsche Soldaten im Osten! Die Russen haben uns (Ostdeutschland) 1989/1990 die Freiheit gegeben!" Ein weiterer Leser schreibt: "Beim letzten Mal ist das am Ende schief gegangen, als deutsche Soldaten in der Ukraine gekämpft haben."

Das sagen die Befürworter

Auch wenn in unserer Umfrage bisher die Befürworter eines Bundeswehreinsatzes in der Ukraine in der Unterzahl sind, wollen wir ein paar Antworten abbilden. Das Stichwort hier ist häufig die "internationale Verantwortung" Deutschlands.

Ein Leser schreibt: "Die Ukraine wird nach dem Ende des Krieges Sicherheit brauchen, die sie zunächst nicht allein gewährleisten können wird, da sie die Folgen des Krieges im eigenen Land heilen muss. Eine Hilfe von Europa wird notwendig sein, also auch von Deutschland. Deshalb sollten auch wir unseren Beitrag leisten, dass es keinen neuen Krieg mehr geben kann. Wenn dafür Soldaten benötigt werden, dann sollten wir auch die dort stationieren. Später kann man neue Regelungen finden, wenn die Ukraine wieder aus eigener Kraft für ihre Sicherheit sorgen kann."

Ein anderer Befürworter schreibt: "Wer A sagt, muss auch B sagen. Wenn wir Frieden in Europa fordern, müssen wir auch was dafür tun. Das können dann auch Soldaten in der Ukraine sein, in Ausbildungsmissionen oder auch dauerhaft stationiert wie in Litauen." Ein weiterer sagt: "Warum nicht? Dafür sind sie doch ausgebildet worden. Und wo die Soldaten eingesetzt werden, ist doch egal. Letztendlich schützen Sie damit auch Europa und Deutschland. Wenn es hilft, den Krieg in der Ukraine zu beenden, wäre das doch eine gute Investition."

Russlandnähe und Zweifel am Zustand der Bundeswehr

Einige Leser äußern ihre Sorgen, dass durch einen potenziellen Bundeswehreinsatz Wladimir Putin provoziert werden könnte und erinnern an eine vermeintliche deutsch-russische Freundschaft. Wieder andere hinterfragen, ob die deutsche Bundeswehr überhaupt in der Lage sei einen solchen Einsatz zu bewerkstelligen: "Unterstellt, unsere desolate Bundeswehr würde für so einen Einsatz über adäquate personelle und materielle Ressourcen verfügen, würde ich die hierfür erforderlichen Kosten lieber in die Infrastruktur unseres Landes stecken!", schreibt ein Leser.

