Verstärkte Grenzkontrollen: Wie die Bundespolizei nun arbeitet

Vor gut zwei Wochen ordnete der Bundesinnenminister verstärkte Grenzkontrollen an – und die Zurückweisung auch von Asylbewerbern. Was bedeutet das für die Polizei im Einsatz?

Sie lächeln sich an, sie nicken sich zu, sie duzen sich. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und der dänische Minister für Ausländer und Integration, Kaare Dybvad Bek, sind sich einig, als sie in dieser Woche in Berlin gemeinsam vor die Presse treten. „Ich darf ausdrücklich Dankeschön sagen, dass du deutlich gemacht hast, dass ihr...