Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei fahndete sofort nach Bekanntwerden des Überfalls nach dem Räuber-Trio - bislang ohne Erfolg.
Die Polizei fahndete sofort nach Bekanntwerden des Überfalls nach dem Räuber-Trio - bislang ohne Erfolg. Bild: Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Polizei fahndete sofort nach Bekanntwerden des Überfalls nach dem Räuber-Trio - bislang ohne Erfolg.
Die Polizei fahndete sofort nach Bekanntwerden des Überfalls nach dem Räuber-Trio - bislang ohne Erfolg. Bild: Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Deutschland
Wie im Wilden Westen: Räuber überfallen Reisebus auf Autobahn in Bayern
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Ganoven kamen nicht zu Pferd, sondern mit dem Auto: Ansonsten erinnert bei dem Raubüberfall in Niederbayern nahe Landshut aber vieles an Postkutschen-Räuber.

Landshut/Aiglsbach.

Dass Banditen eine Postkutsche überfallen, kennt man aus Western-Filmen. Ganz ähnlich ging es in der Nacht auf Montag nahe der 1900-Einwohner-Gemeinde Aiglsbach (Kreis Kelheim) in Niederbayern zu. Räuber nahmen dort in Wild-West-Manier Passagiere eines Reisebusses aus.

Wie Polizeisprecherin Katharina Reiner gegenüber der „Freien Presse“ schildert, war der ausländische Bus auf der A 93 unterwegs. An Bord: elf Passagiere. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, sollen diese überwiegend aus Albanien stammen.

Statt Kontrolle wurden Passagiere ausgeraubt

Gegen 3.30 Uhr schlugen die drei Täter schließlich zu: Sie setzten sich mit einem weißen VW-Kleinbus neben den Reisebus, gaben dem Busfahrer mittels Handzeichen zu verstehen, dass er an der Anschlussstelle Aiglsbach abfahren und stoppen solle. Der Fahrer tat, wie ihm geheißen.

Dann stiegen die drei mit Schusswaffen ausgerüsteten Räuber aus, gaben vor, den Bus kontrollieren zu wollen. Doch statt kontrolliert zu werden, wurden die Fahrgäste ausgeraubt.

Die Räuber erbeuteten Bargeld sowie Dokumente. Die Höhe des erbeuteten Geldes lässt sich derzeit nicht beziffern, so Katharina Reiner. Ob es sich bei den erbeuteten Dokumenten um Ausweise handelt, ist noch offen. „Die Vernehmungen laufen noch“, berichtet die Sprecherin. „Das können wir noch nicht abschließend sagen.“

Verletzt worden sei bei dem Überfall niemand. Anschließend stiegen die drei Täter in ihren Kleinbus und brausten davon. Von dem Fahrzeug liegt nur ein deutsches Teilkennzeichen vor: „WR“ – also Wernigerode in Sachsen-Anhalt.

Ein solcher Raubüberfall ist Polizeikommissarin Reiner in ihren Dienstjahren noch nicht untergekommen.

Kripo sucht jetzt Zeugen

Die Polizei fahndete sofort nach Bekanntwerden der Tat nach dem Wagen, bislang jedoch vergeblich. Nun hat die Kriminalpolizei Landshut die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Wer hat in der Nacht auf Montag gegen 3.30 Uhr auf der A 93 Ungewöhnliches beobachtet oder kann Tipps zu den Tatverdächtigen bzw. dem weißen VW-Kleinbus geben? Zeugen bittet die Kripo, sich unter der Telefonnummer 0871/9252-0 zu melden. (phy)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.07.2025
4 min.
Überfallener Chemnitzer Juwelier sagt vor Gericht aus: „Ich hatte keine Wahl und musste den Tresor aufmachen“
Ein 55-Jähriger soll an dem Überfall auf den Juwelier (rechts: Blick in das Geschäft) beteiligt gewesen sein. Am Dienstag startete der Prozess am Amtsgericht.
Mitten am Tag, mitten im Zentrum und um die Ecke stand die Polizei: Der Überfall auf einen Juwelier sorgte für Aufsehen. Einer der mutmaßlichen Täter steht nun vor Gericht. Er hatte wohl mehr Komplizen als bislang bekannt.
Benjamin Lummer
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
17.10.2025
2 min.
Zeugen gesucht nach erneutem bewaffneten Raubüberfall auf Tankstelle in Hof
Die Suche der Polizei nach den Tankstellenräubern in Hof war bislang erfolglos.
Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Hof sind zwei Männer auf der Flucht. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Wer hat die Flüchtenden gesehen oder kann etwas zu ihrem Aufenthaltsort sagen?
Daniela Hommel-Kreißl
12:13 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 23.10.2025
 8 Bilder
Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen (l-r), Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besichtigten die Baustelle des Brenner-Basistunnels.
12:17 Uhr
3 min.
Jetzt wird's ungemütlich: "Joshua" bringt Sturm und Regen
Das Sturmtief "Joshua" bestimmt ab Donnerstag maßgeblich das Wetter in Mitteleuropa.
Stürmischer Herbst: Wo orkanartige Böen und raues Wetter erwartet werden, erklärt der Deutsche Wetterdienst.
Mehr Artikel