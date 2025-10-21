Wie im Wilden Westen: Räuber überfallen Reisebus auf Autobahn in Bayern

Die Ganoven kamen nicht zu Pferd, sondern mit dem Auto: Ansonsten erinnert bei dem Raubüberfall in Niederbayern nahe Landshut aber vieles an Postkutschen-Räuber.

Landshut/Aiglsbach. Dass Banditen eine Postkutsche überfallen, kennt man aus Western-Filmen. Ganz ähnlich ging es in der Nacht auf Montag nahe der 1900-Einwohner-Gemeinde Aiglsbach (Kreis Kelheim) in Niederbayern zu. Räuber nahmen dort in Wild-West-Manier Passagiere eines Reisebusses aus.

Wie Polizeisprecherin Katharina Reiner gegenüber der „Freien Presse“ schildert, war der ausländische Bus auf der A 93 unterwegs. An Bord: elf Passagiere. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, sollen diese überwiegend aus Albanien stammen.

Statt Kontrolle wurden Passagiere ausgeraubt

Gegen 3.30 Uhr schlugen die drei Täter schließlich zu: Sie setzten sich mit einem weißen VW-Kleinbus neben den Reisebus, gaben dem Busfahrer mittels Handzeichen zu verstehen, dass er an der Anschlussstelle Aiglsbach abfahren und stoppen solle. Der Fahrer tat, wie ihm geheißen.

Dann stiegen die drei mit Schusswaffen ausgerüsteten Räuber aus, gaben vor, den Bus kontrollieren zu wollen. Doch statt kontrolliert zu werden, wurden die Fahrgäste ausgeraubt.

Die Räuber erbeuteten Bargeld sowie Dokumente. Die Höhe des erbeuteten Geldes lässt sich derzeit nicht beziffern, so Katharina Reiner. Ob es sich bei den erbeuteten Dokumenten um Ausweise handelt, ist noch offen. „Die Vernehmungen laufen noch“, berichtet die Sprecherin. „Das können wir noch nicht abschließend sagen.“

Verletzt worden sei bei dem Überfall niemand. Anschließend stiegen die drei Täter in ihren Kleinbus und brausten davon. Von dem Fahrzeug liegt nur ein deutsches Teilkennzeichen vor: „WR“ – also Wernigerode in Sachsen-Anhalt.

Ein solcher Raubüberfall ist Polizeikommissarin Reiner in ihren Dienstjahren noch nicht untergekommen.

Kripo sucht jetzt Zeugen

Die Polizei fahndete sofort nach Bekanntwerden der Tat nach dem Wagen, bislang jedoch vergeblich. Nun hat die Kriminalpolizei Landshut die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Wer hat in der Nacht auf Montag gegen 3.30 Uhr auf der A 93 Ungewöhnliches beobachtet oder kann Tipps zu den Tatverdächtigen bzw. dem weißen VW-Kleinbus geben? Zeugen bittet die Kripo, sich unter der Telefonnummer 0871/9252-0 zu melden. (phy)