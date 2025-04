Youtube wird 20 – Gaming, Radsport und Mode: Diese erfolgreichen Youtuber kommen aus der Region

Youtube feiert in diesen Tagen Geburtstag. Nicht nur einer der Gründer ist in der DDR geboren, auch einige aktuell erfolgreiche Content-Creator kommen aus Südwestsachsen.

Ein junger Mann mit Kurzhaarfrisur und offener Regenjacke steht in einem Zoo vor einem Elefantengehege. Sein Blick ist in die Kamera gerichtet, er spricht über die Rüssel der Elefanten hinter sich. Dieses 19-sekündige Video mit dem Titel „Me at the zoo“ („Ich im Zoo“) in mäßiger Qualität scheint recht belanglos und ist dennoch...