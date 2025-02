Zieht Elon Musk bald auf ein Schloss nicht fern von Sachsen?

Ein Leipziger Millionär will dem Space-X-und-Tesla-Chef das Schloss Rammelburg in Sachsen-Anhalt schenken. Die Ähnlichkeiten, die Tech-Milliardär Musk inzwischen mit dem rassistischen Bond-Schurken Hugo Drax hat, werden immer zahlreicher.

Residiert Elon Musk bald knapp 200 Kilometer von Chemnitz auf einem Schloss in Südharz? Das zumindest ist der Plan des Leipziger Millionärs Karl Peter Jugl. Diesem gehört in Sachsen-Anhalt das Schloss Rammelburg, eine am Berg gelegene Residenz, deren Geschichte bis ins Jahr 992 zurückreicht. Also in eine Zeit, noch bevor Normannen-König...