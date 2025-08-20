„Brücke ins Paradies“: Laura Dahlmeiers Mutter erinnert an ihre verunglückte Tochter

Ende Juli kam Olympiasiegerin Laura Dahlmeier beim Bergsteigen in Pakistan ums Leben. Nun meldet sich ihre Mutter und erhält jede Menge Anteilnahme.

Krün. Mit einem Schmuckstück gedenkt Susi Dahlmeier ihrer beim Bergsteigen tödlich verunglückten Tochter Laura. Die gelernte Goldschmiedin postete auf ihrem Instagram-Account eine Kette mit Anhänger.

Das Schmuckstück zeigt stilisierte Berge, von denen aus eine Brücke hinüber zu einem Stern verläuft. „Brücke ins Paradies“, schreibt Lauras Mutter dazu. In den Kommentaren sorgt das emotionale Erinnerungsstück für viel Anteilnahme.

„Einmalig schön und bedeutungsvoll!“, kommentiert etwa eine Userin. „So eine wunderschöne Geste und Kette“, befindet eine andere. „Laura ist bestimmt gut über die Brücke ins Paradies gekommen und wacht nun als Schutzengel über Euch.“

Das Schmuckstück sage mehr als tausend Worte, ist sich eine Nutzerin sicher: „Es erzählt von einem Leben, das Spuren hinterlassen hat. Von einer Seele, die niemals vergessen wird. Es ist wie ein stilles Gebet und ein Zeichen der Verbundenheit über alle Grenzen hinweg.“

Laura Dahlmeier war Ende Juli beim Bergsteigen in Pakistan ums Leben gekommen. Sie wurde 31 Jahre alt. Die zweifache Biathlon-Olympiasiegerin und siebenmalige Weltmeisterin war mit ihrer Seilpartnerin am Laila Peak unterwegs, als sie auf einer Höhe von 5700 Metern von einem Steinschlag getroffen wurde.

Ihre Mutter Susi Dahlmeier betreibt eine Schmuckwerkstatt im oberbayerischen Krün nahe Garmisch-Partenkirchen, wo Laura Dahlmeier zu Hause war. (phy mit dpa)