DEA, Praktiker, Raider und Co.: Diese bekannten Marken von früher sind verschwunden

Erinnern Sie sich noch an Plus oder Schlecker? Diese und weitere Namen waren einst jedem vertraut. Was aus ihnen wurde.

Chemnitz. Einst waren sie jedem ein Begriff, ihre Werbejingles blieben im Ohr hängen. Dann waren sie weg: Die Rede ist von bekannten Marken, an die sich viele Deutsche noch erinnern, die es aber nicht mehr gibt.

Die „Freie Presse“ hat sich gefragt: Was wurde eigentlich aus ihnen? Und hat dabei einen Totgeglaubten gefunden, der womöglich zurückkehrt. Ein Überblick.

DEA

Neben Giganten wie Shell und Aral prägten auch Tankstellen von DEA das Straßenbild in Deutschland. Doch in den 2000ern war das vorbei. Bild: IMAGO / Enters Neben Giganten wie Shell und Aral prägten auch Tankstellen von DEA das Straßenbild in Deutschland. Doch in den 2000ern war das vorbei. Bild: IMAGO / Enters

„Hier ist DEA, hier tanken Sie auf“: Der Jingle war in den 90ern immer wieder im TV zu sehen. Anfang 1899 als Deutsche Tiefbohr-Aktiengesellschaft in Berlin gegründet, spezialisierte man sich auf Erdölprodukte (u.a Rohbraunkohle, Heiz-Briketts und Paraffin). Später wurde daraus die Deutsche Erdöl AG (DEA).

Nach der Jahrtausendwende übernahm Shell die Dea, wollte zunächst beide Markennamen erhalten. Doch bereits ab 2004 bekamen die meisten DEA-Tankstellen das Shell-Logo verpasst, wurden umgeflaggt. Andere wurden verkauft.

Plus

Auch die Tengelmann-Tochter Plus war einst mit tausenden Filialen vertreten. Der Großteil wurde zu Netto-Märkten. Bild: IMAGO / Schöning Auch die Tengelmann-Tochter Plus war einst mit tausenden Filialen vertreten. Der Großteil wurde zu Netto-Märkten. Bild: IMAGO / Schöning

Der Lebensmitteleinzelhändler wurde 1972 gegründet als Tochterunternehmen von Tengelmann. Im November 2007 machten Tengelmann und Edeka publik, dass Netto Marken-Discount (Edeka) und Plus Deutschland in ein Gemeinschaftsunternehmen eingebracht werden. Folge: Die Plus-Märkte wurden zu Netto-Filialen.

Von den rund 2900 Plus-Märkten wurden – um eine marktbeherrschende Stellung zu vermeiden - knapp 380 zumeist an Rewe verkauft, welcher daraus Penny-Filialen machte. Bis Sommer 2010 waren die Plus-Filialen Geschichte.

Trabant

Der „Trabi“ lief millionenfach vom Band, nach der Wende endete die Produktion. Im Bild: Trabanten vom Typ 601, aufgenommen in Chemnitz. Bild: Sebastian Willnow/dpa Der „Trabi“ lief millionenfach vom Band, nach der Wende endete die Produktion. Im Bild: Trabanten vom Typ 601, aufgenommen in Chemnitz. Bild: Sebastian Willnow/dpa

Ob „Asphaltblase“, „Plastebomber“ oder schlicht „Trabi“: Der Trabant rührt bis heute die Herzen nicht nur ehemaliger DDR-Bürger. Im Jahr 1957 von Sachsenring in Zwickau entwickelt, veränderte sich sein Aussehen im Lauf der Jahrzehnte kaum. Was auch politisch so gewollt war.

Und so fiel der Wagen mit Zweitaktmotor im Vergleich zu Fahrzeugen aus dem Westen immer weiter zurück. Ihn überhaupt zu besitzen, konnte jedoch mitunter zig Jahre dauern, die Wartelisten waren lang.

Besonders ins kollektive Gedächtnis gebrannt hat sich der Trabant 601, der zwischen 1964 und 1990 über 2,8 Millionen Mal vom Band lief. Sein Nachfolger (Trabant 1.1) mit wassergekühltem Viertaktmotor wurde von 1990 bis 1991 gebaut. Danach war Schluss.

Mit etwas Glück kann man den „Trabi“ auch heute noch im Straßenbild entdecken. Wobei die meisten überlebenden Exemplare allerdings Schönwetter-Autos sein dürften, die man auf Oldtimer-Treffen sichtet.

Praktiker

„Wir schließen diese Filiale“: Das Banner an dieser Filiale in Mecklenburg-Vorpommern spricht im September 2013 eine deutliche Sprache. Bild: Stefan Sauer/dpa „Wir schließen diese Filiale“: Das Banner an dieser Filiale in Mecklenburg-Vorpommern spricht im September 2013 eine deutliche Sprache. Bild: Stefan Sauer/dpa

„20% auf alles. Außer Tiernahrung“ versprach die Baumarktkette Praktiker ihren Kunden. Ob Blumentopf, Akkubohrer oder Sanitärbedarf: Das Angebot war groß. Größer war wohl nur noch der Expansionsdrang des 1978 gegründeten Unternehmens.

Praktiker kaufte beispielsweise kleinere Baumarktketten auf, um zu wachsen. Expandierte nach dem Mauerfall in den Osten und dehnte sich auch ins europäische Ausland aus. Mitte der 2000er geriet der Baumarktriese aber ins Trudeln.

Im Juli 2013 erklärte Praktiker sich schließlich für zahlungsunfähig und stellte einen Insolvenzantrag. Im November des gleichen Jahres schlossen die Praktiker-Märkte für immer.

Commodore

Zocken, zocken, zocken: In den 80ern dominierten die Heimcomputer C64 und Amiga (Bild) von Commodore den Markt. Bild: Caroline Seidel/dpa-tmn Zocken, zocken, zocken: In den 80ern dominierten die Heimcomputer C64 und Amiga (Bild) von Commodore den Markt. Bild: Caroline Seidel/dpa-tmn

Ob C64 oder Amiga: Für Kinder und Jugendliche der 80er und frühen 90er Jahre waren die Computer von Commodore vertraute Weggefährten. Im Jahr 1954 gegründet, stellte die US-Firma zunächst Taschenrechner und Schreibmaschinen her.

In den 80ern beherrschte sie schließlich den Markt für Heimcomputer, war von 1984 bis 1989 Hauptsponsor des FC Bayern München. Im April 1994 war Schluss: Commodore ging in die Insolvenz.

Doch Totgeglaubte leben länger: Nachdem der bekannte Markenname mehrmals den Besitzer wechselte, könnte Commodore wieder auferstehen. Der YouTuber Christian Simpson kaufte vor kurzem die Firma für einen niedrigen, siebenstelligen Betrag, wie etwa Heise Online berichtet.

Umgeben von einem Team, das teils bereits an den früheren Commodore-Erfolgen beteiligt war, könnte es künftig sogar neue Produkte und Hardware geben.

Galeria Kaufhof

Auch in Chemnitz gab es über 20 Jahre lang einen „Kaufhof“. Im vergangenen Sommer öffnete er zum letzten Mal seine Türen. Inzwischen wurde der Schriftzug vom Gebäude entfernt. Bild: Archivfoto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Auch in Chemnitz gab es über 20 Jahre lang einen „Kaufhof“. Im vergangenen Sommer öffnete er zum letzten Mal seine Türen. Inzwischen wurde der Schriftzug vom Gebäude entfernt. Bild: Archivfoto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Im Jahr 1879 gründete der jüdische Kaufmann und Warenhausunternehmer Leonhard Tietz in Stralsund einen kleinen Laden, in dem es etwa Stoffe zu kaufen gab. Weitere Läden folgten. Schließlich entstand daraus die Westdeutsche Kaufhof AG.

Im Dritten Reich wurde die Firma arisiert, Tietz musste weit unter Wert an Dresdner Bank, Commerzbank und Deutsche Bank verkaufen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wandelte sich das Unternehmen weitere Male. 2008 wurde aus der Kaufhof Warenhaus AG schließlich die Galeria Kaufhof GmbH. Im November 2019 wurde bekannt, dass diese mit der Karstadt Warenhaus GmbH zur Galeria Karstadt Kaufhof GmbH fusioniert, nachdem beide bereits seit März als Galeria Karstadt Kaufhof auftraten.

Im Jahr 2020 durchlief die Galeria Karstadt Kaufhof GmbH ein Insolvenzverfahren. Ein Zweites folgte 2022. Tausende Mitarbeiter verloren ihre Jobs. Nach dem dritten Insolvenzverfahren (2024) wurden Kaufhof und Karstadt aus dem Firmennamen getilgt. Das Unternehmen heißt seither schlicht Galeria.

Raider

Raider war jahrelang in aller Munde. Bis aus Raider Anfang der 90er Twix wurde. Bild: Ole Spata/dpa Raider war jahrelang in aller Munde. Bis aus Raider Anfang der 90er Twix wurde. Bild: Ole Spata/dpa

In den Reigen süßer Schokoriegel reihte sich ab 1976 Raider ein. Dessen Kern bildet seit jeher ein Keks, darüber Karamell – das Ganze wird schließlich umhüllt von Milchschokolade.

Doch was man in Deutschland und Österreich als Raider kannte, kam erstmals 1967 in Großbritannien auf den Markt. Allerdings mit anderem Namen: Twix.

Im Zuge der Markenvereinheitlichung entschloss sich der US-Konzern Mars Inc. (u.a. Snickers, Mars, M&M‘s) im Jahre 1991 schließlich dazu, den Namen Raider ad acta zu legen, begleitet von einer auch Jahrzehnte später bekannten Werbekampagne. Deren Slogan: „Raider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nix.“

Karmann

Bis heute ein beliebter Klassiker: Karmann Ghia. Bild: dpa Bis heute ein beliebter Klassiker: Karmann Ghia. Bild: dpa

Der auf Cabrios und Coupes spezialisierte Karosseriebauer aus Niedersachsen wurde einer breiten Öffentlichkeit vor allem mit dem Karmann Ghia sowie den Cabrios des VW Käfer bekannt. Mehr als 2,5 Millionen VW verwandelte das im Jahr 1901 gegründete Unternehmen in schmucke Cabriolets.

Doch auch für BMW, Ford oder Audi war man tätig. Montierte ebenfalls das Cabrio des Mercedes CLK. Doch Mitte der 2000er zogen dunkle Wolken auf: Die Autokonzerne bauten lieber selbst, als die Fertigung von Nischenfahrzeugen auszulagern.

Im April 2009 meldete Karmann Insolvenz an. Einen Großteil des insolventen Unternehmens verleibte sich die Volkswagen AG ein. Im Juni 2009 rollte das letzte Auto vom Band: ein schwarzes Mercedes CLK-Cabrio.

Schlecker

Hannover, im März 2012: Eine Schlecker-Mitarbeiterin entfernt das Firmenlogo von der Eingangstür einer Filiale. Bild: picture alliance / Julian Stratenschulte/dpa Hannover, im März 2012: Eine Schlecker-Mitarbeiterin entfernt das Firmenlogo von der Eingangstür einer Filiale. Bild: picture alliance / Julian Stratenschulte/dpa

Die erste Filiale der Drogeriemarkt-Kette öffnete 1975 in Kirchheim unter Teck, südöstlich von Stuttgart.

Zwei Jahre später gab es bereits mehr als 100 Filialen, bis 1984 war die Zahl auf 1000 angewachsen. In den 90ern wurde Schlecker zum Marktführer. Mitte der 2000er gab es schließlich europaweit mehr als 14.000 Schlecker-Filialen.

Doch die Erfolgsgeschichte endete bald: So wurde im Sommer 2011 bekannt, dass die Drogeriekette seit Jahren Verluste erwirtschafte und Hunderte Filialen schließen wolle. Unternehmenschef Anton Schlecker pumpte laut Spiegel eigenes Geld in Millionenhöhe in die Forma. Grund: „massive Liquiditätsprobleme“.

Doch es half nichts – 2012 folgte die Insolvenz, alle Filialen wurden geschlossen, zehntausende Mitarbeiter bekamen die Kündigung. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelte gegen Anton Schlecker und weitere Beschuldigte u.a. wegen Untreue und Insolvenzverschleppung. 2017 kamen Schlecker, seine Frau sowie die Kinder Meike und Lars in Stuttgart vor Gericht.

Anton Schlecker wurde wegen vorsätzlichen Bankrotts zu zwei Jahren Haft auf Bewährung sowie 54.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Die Kinder zu Gefängnisstrafen von jeweils zwei Jahren und sieben Monaten - wovon sie aber weniger als zwei Jahre absaßen. Das Verfahren gegen Schleckers Gattin Christa wurde gegen Geldauflage eingestellt. (phy)