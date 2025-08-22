Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Hier überholt der Rennwagen einen Laster.
Hier überholt der Rennwagen einen Laster. Bild: Screenshot YouTube.de/TrackZone
Panorama
Formel 1 auf der Autobahn? Roter Flitzer in Tschechien unterwegs
Redakteur
Von Patrick Hyslop
0:00 Anhören

Porsche, AMG oder auch mal ein Lamborghini auf der Autobahn? Nichts Ungewöhnliches. Aber wenn plötzlich ein Formel-Rennwagen im Rückspiegel auftaucht, dann sorgt das für Aufmerksamkeit. Auch bei der Polizei.

Prag.

Das sieht man auch nicht alle Tage: Ein weiß-roter Formel-Rennwagen jagt mit heulendem Motor über eine tschechische Autobahn, macht auch noch Rast an einer Tankstelle. Derzeit geistern Videos des Vorfalls im Netz herum, das Portal „TN.CZ“ weiß genaueres zu berichten.

Demnach entstanden die Aufnahmen auf der Autobahn D4 bei Prag. Auf dem YouTube-Kanal „TrackZone“ finden sich mehrere Minuten an Videomaterial.

Stammte das Fahrzeug aus der Formel 1 oder 2?

Darauf zu sehen: Der Rennwagen wie er im normalen Autobahnverkehr – und natürlich ohne Kennzeichen - unterwegs ist, mit kreischendem Motor andere Verkehrsteilnehmer überholt und einen Boxenstopp an der Zapfsäule einlegt.

Laut dem YouTuber soll es sich um einen Formel-1-Prototypen von Ferrari handeln. Die Experten von „Auto, Motor und Sport“ widersprechen. Demnach ist das gefilmte Fahrzeug wohl ein Formel-2-Rennwagen.

 

Ob nun Formel 1 oder 2: Die Polizei hat laut „TN.CZ“ ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Unter anderem, weil der Fahrer des Rennboliden mehrmals die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h deutlich überschritten habe. Wer am Steuer des Flitzers saß, ist jedoch unklar.

Er hatte nicht nur einen Helm auf, sondern sich für die Aktion auch einen Autobahnabschnitt ausgesucht, auf dem es keine Kameras gibt. Darum suchen die Beamten nun Verkehrsteilnehmer, die womöglich über Dashcams verfügen und die Aufnahmen der Polizei zur Verfügung stellen können.

Das droht dem Fahrer

Sollte der Möchtegern-Rennpilot identifiziert werden, drohen ihm eine hohe Geldstrafe sowie Punkte in der Verkehrssünderkartei.

Allerdings wird nicht nur gegen den Rennfahrer ermittelt, sondern auch gegen seine Begleiter. Denn in den Aufnahmen wird der rote Flitzer immer von einem AMG-Mercedes, einem Lamborghini sowie einer Corvette begleitet.

Boxenstopp an der Tankstelle: Jede Menge Schaulustige zücken ihre Handys und halten drauf. Auch das Mercedes-Begleit-Fahrzeug (r.) ist zu sehen.
Boxenstopp an der Tankstelle: Jede Menge Schaulustige zücken ihre Handys und halten drauf. Auch das Mercedes-Begleit-Fahrzeug (r.) ist zu sehen. Bild: Screenshot YouTube.de/TrackZone
Die Kennzeichen der Wagen sind in den Videos sehr gut zu erkennen. Zur Freude der Rennleitung alias Polizei: „Wir werden selbstverständlich auch die Fahrer untersuchen, die das Formel-Gefährt begleitet haben und deren Fahrzeuge lesbare Nummernschilder haben.“

Schon 2019 ähnlicher Vorfall

Laut „Auto, Motor und Sport“ ist es nicht das erste Mal, dass ein Rennflitzer über die tschechische Autobahn jagt. So tauchten bereits im Jahr 2019 Aufnahmen eines ähnlichen Wagens auf derselben Strecke auf.

Damals wurde ein 45-Jähriger zwar als Fahrzeughalter ermittelt, konnte aber nicht strafrechtlich belangt werden. Grund: Auch dieser Fahrer trug einen Helm, die Identifikation war unmöglich. (phy)

