Panorama
Seit Jahren ist „Bares für Rares“ ein Quotenhit für das ZDF. Doch werden Gegenstände dort auf ihre ordnungsgemäße Herkunft durchleuchtet?
Jüngst wurden bei „Bares für Rares“ jüdische Sabbat-Kerzenleuchter aus Warschau verkauft. Mit Blick auf die deutsche Geschichte für viele ein sensibles Thema. Wie stellt das ZDF sicher, dass es sich nicht um geraubte Gegenstände handelt? Die „Freie Presse“ hat nachgefragt.
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