ZDF schaltet Sender ab: So sehen Sie Böhmermann, „Bares für Rares“ & Co. weiterhin

In wenigen Tagen könnte Ihr TV-Bildschirm schwarz bleiben. Was es damit auf sich hat und was Sie dagegen tun können.

Mainz. ZDF-Zuschauer aufgepasst: Damit demnächst nicht der Fernsehbildschirm schwarz bleibt, müssen Sie jetzt womöglich handeln.

Ob „Magazin Royal“, „Aktenzeichen XY... ungelöst“ oder „Die Sendung mit der Maus“ - rund 15 Jahre lang strahlte der ÖRR die Programme von ZDF, ZDF Neo, ZDF Info, 3sat und KiKa parallel in Standard-Auflösung (SD) und hochauflösend (HD) aus. Damit ist bald Schluss, wie das ZDF mitteilt. Grund: „Der Fernsehempfang in der niedrigen SD-Qualität wird kaum noch genutzt. Nahezu alle Haushalte in Deutschland empfangen ihre Programme inzwischen in HD-Qualität.“

ÖRR will Kosten senken

Am 18. November zieht das ZDF darum den SD-Programmen den Stecker, strahlt dann nur noch in HD aus. Die Mainzer wollen so die Kosten für ihre Programmverbreitung senken und „auch der berechtigten Erwartung an einen wirtschaftlichen und sparsamen Umgang mit den Rundfunkbeiträgen“ nachkommen.

Betroffen von der Abschaltung sind nicht nur Privathaushalte, die ihre SD-Fernsehprogramme über Satellit empfangen, sondern auch gewerbliche Nutzer (u.a. Hotels, Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeeinrichtungen), sofern diese noch in SD-Qualität empfangen.

Wie kommen Sie ans HD-Programm? „Wenn Sie bereits ein Satellitenempfangsgerät für den HDTV-Empfang verwenden und die Programme in der Kanal-/Senderliste, im EPG (elektronischer Programmführer) oder über die Info-Taste Ihres Fernsehempfangsgeräts mit dem Zusatz ‚HD‘ angezeigt werden, müssen Sie nichts tun“, erklärt das ZDF.

Kein HD? Das müssen Sie unternehmen

Allerdings: „Werden die Programme nicht mit dem Zusatz ‚HD‘ angezeigt, führen Sie über das Menü Ihres Fernsehempfangsgeräts gegebenenfalls einen (manuellen) Sendersuchlauf durch.“

Wer keinen Satellitenreceiver für den HDTV-Empfang verwendet, muss handeln: „Für den Empfang der Programme über Satellit in HD ist ein Fernseher mit integriertem DVB-S2 Tuner oder ein separater DVB-S2 Receiver/Set-Top-Box erforderlich.“

Ob Sie die Programme in SD oder HD empfangen, erkennen Sie nach Senderangaben u.a. in der Kanal-/Senderliste „und über die Info-Taste Ihres Fernsehempfangsgeräts sowie in der kurzen Einblendung bei jedem Programmwechsel“. Dort werde der jeweilige Programmname mit dem Zusatz „HD“ angezeigt.

Was bringt HD überhaupt? HD bietet im Vergleich zu SD eine wesentlich höhere Videoauflösung, „die insbesondere auf sehr großen Fernsehbildschirmen zu einer deutlich besseren Bildschärfe bzw. Bildqualität (schärferes Bild, mehr Details in der Darstellung, brillantere Farben) führt“, wie es aus Mainz heißt.

Während die SD-Abschaltung laut ZDF vor allem diejenigen betrifft, die ihre Fernsehprogramme über Satellit empfangen, sind auch Kabelkunden nicht komplett raus: Einige Kabelnetzbetreiber hätten nach Senderangaben angekündigt, die Verbreitung der ZDF-Programme in SD-Qualität ebenfalls am 18. November einzustellen.

Übrigens: Deutschlandweit können rund 2,5 Millionen Haushalte kein HD empfangen. (phy)