MDR streicht beliebte Sendereihe aus dem Programm

Viele Zuschauer werden sie vermissen. Nach mehr als 25 Jahren wird schon in wenigen Wochen das letzte Mal eine sehr populäre MDR-Sendung über den Bildschirm flattern.

Am kommenden Donnerstag kehrt die Reihe "Hauptsache gesund" zwar nach der Sommerpause ins Programm zurück. Dieses Mal soll es ab 21 Uhr unter anderem um die Folgen von Fußfehlstellungen gehen. Auch Sommerkräuter oder die Frage, wie gefährlich eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse ist, sollen in dieser Folge eine Rolle spielen. Am 30....