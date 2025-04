Ab in den Urlaub: Diese neuen Ziele werden von Leipzig/Halle und Dresden jetzt angeflogen

Ab Sonntag gilt der neue Sommerflugplan an den beiden großen Flughäfen in Sachsen. Einige Ziele fehlen. Dafür werden andere beliebte Urlaubsdestinationen nun häufiger angeflogen.

Leipzig/Halle. Einige Fluggesellschaften weiten ihr Angebot mit dem Sommerflugplan aus. So gibt es nach Angaben der Mitteldeutschen Flughafen AG neue Verbindungen von Leipzig aus etwa nach Chania auf Kreta und nach Skopje in Nordmazedonien. Darüber hinaus fliegt Wizz Air ab Schkeuditz ab Ende April neben Tirana (Albanien) und Bukarest (Rumänien) auch zwei Mal wöchentlich Flüge nach Varna (Bulgarien). Turkish Airlines baut die Verbindung zu ihrem internationalen Drehkreuz in Istanbul aus. „Die Flüge werden mit Beginn des Sommerflugplans um zwei weitere wöchentliche Verbindungen ergänzt und täglich angeboten“, so der Flughafenbetreiber. „Als neue Fluggesellschaft verbindet Universal Air jeweils donnerstags und sonntags Leipzig/Halle mit dem ungarischen Debrecen.“ Sonderflüge gibt es zudem im September erstmals ab Leipzig/Halle nach Kalabrien und im Oktober auf die griechische Insel Zakynthos.

Es gibt mehr Flüge in einige beliebte Urlaubsregionen

Mit dem Sommerflugplan werden laut Flughafenbetreiber ab Schkeuditz insgesamt 29 Ziele in 13 Ländern angeflogen, darunter beliebte Urlaubsregionen in der Türkei, Spanien, Griechenland, Bulgarien, Ägypten, Italien, Portugal, Tunesien, Nordmazedonien, Albanien sowie Rumänien und Ungarn. Von Dresden aus geht es demnach zu 14 Zielen in sieben Ländern. Gegenüber dem Vorjahr werden von dort aus sogar jetzt deutlich mehr Maschinen nach Antalya, Heraklion, Hurghada, Burgas und Varna abheben. Spitzenreiter ist dabei Antalya mit mehr als 100 zusätzlichen Flügen, gefolgt von Heraklion mit 43 zusätzlichen Starts.

Ryanair und Lufthansa streichen Verbindungen

Insgesamt werden aber mit dem neuen Sommerflugplan von den beiden sächsischen Großflughäfen aus deutlich weniger Ziele angesteuert als noch im Vorjahr: Da waren es noch 33 Ziele in 16 Ländern ab Leipzig/Halle und 22 Destinationen in zwölf Ländern ab Dresden gewesen. „Reiseveranstalter reagieren sehr schnell, wenn bestimmte Ziele nicht funktionieren“, erklärte Flughafen-Sprecher Uwe Schuhart dazu der „Deutschen Presse-Agentur“. Es gebe immer eine gewisse Fluktuation bei den Zielen. Insgesamt laufe die Erholung nach der Corona-Pandemie nur schleppend an, gerade auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Hinzu kommt, dass die irische Billigfluglinie Ryanair schon im vergangenen Oktober angekündigt hatte, sich weiter aus Deutschland zurückzuziehen. Dresden und Leipzig werden unter anderem nicht mehr angeflogen. Die Lufthansa strich zudem ihre Verbindung von Leipzig/Halle nach München.

Airlines verlagern Starts und Landungen zunehmend ins günstige Ausland

Neben Ryanair haben auch Eurowings und Condor schon zahlreiche Verbindungen zu deutschen Flughäfen gestrichen. Alle drei Airlines begründen die Ausdünnung ihres Angebots in Deutschland mit den im Vergleich zu anderen europäischen Ländern übermäßig hohen Steuern und Gebühren. Die staatlichen Steuern und Gebühren für den Luftverkehr haben sich nach Angaben des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) in Deutschland seit 2020 annähernd verdoppelt. Nach BDL-Berechnungen summieren sie sich dort für einen typischen Mittelstreckenflug innerhalb Europas inzwischen auf durchschnittlich rund 30 Euro pro Ticket und Passagier. In Paris sind es demnach etwa 22,50 Euro, in Rom 14,50 Euro, in Madrid 4,50 Euro und in Dublin nur 1,60 Euro. Da ist es für die Fluglinien lukrativer, Starts und Landungen ins benachbarte Ausland zu verlagern, weil sie dort zu etwa gleich hohen Ticketpreisen wie in Deutschland deutlich höhere Renditen erzielen. (juerg/dpa)