Kein Schnee im Erzgebirge? Wo Sachsen ab jetzt in 90 Minuten gute Wintersportbedingungen finden

Ab in den Urlaub: Neuer Direktflug ab Dresden nach Bozen - Südtirol rückt jetzt näher an Sachsen heran

Der Winter lässt im Erzgebirge und in Sachsen weiter auf sich warten. Wer aber aufs Skifahren nicht verzichten will, kann jetzt mit dem Flieger bequem von Dresden aus nach Südtirol fliegen.

Fichtelberg Bozen. Die Pisten und Lifte auf dem Fichtelberg sind derzeit geschlossen. Auch in anderen Skigebieten im Vogtland und im Erzgebirge, in Eibenstock, in der Skiwelt Schöneck, in Altenberg oder in Klingenthal ruht der Skibetrieb - zu wenig Schnee, zu warm, um die Schneekanonen anzuwerfen. Ob und wann sich das ändert, ist laut Meteorologen noch nicht abzusehen. Doch wer aufs Skifahren nicht verzichten will, der kann jetzt in Dresden in den Flieger steigen und nach Südtirol abheben - und zwar ab sofort.

Taufe zum Erstflug: Am Mittwoch hat SkyAlps die Verbinung von Bozen nach Dresden aufgenommen. Die Flughafen-Feuerwehr duschte die Maschine der SkyAlps beim Ankommen. Bild: Flughafen Dresden/Ronald Bonss Taufe zum Erstflug: Am Mittwoch hat SkyAlps die Verbinung von Bozen nach Dresden aufgenommen. Die Flughafen-Feuerwehr duschte die Maschine der SkyAlps beim Ankommen. Bild: Flughafen Dresden/Ronald Bonss

Zweimal wöchentlich geht es jetzt nach Bozen

Die Airline SkyAlps verbindet jetzt erstmals Dresden mit Bozen. Die Flüge zwischen Sachsen und Südtirol werden zweimal wöchentlich angeboten, wie die Mitteldeutsche Flughafen AG mitteilte. Die Flüge starten ab Dresden jeweils mittwochs um 15.55 Uhr und sonntags um 19.10 Uhr. Die Flugzeit nach Bozen beträgt nur rund 90 Minuten. Zum Einsatz kommen Turboprop-Maschinen vom Typ Dash 8-Q400 mit 76 Sitzplätzen. An Bord gebe es Südtiroler Spezialitäten, wirbt die Fluggesellschaft. Der Bordservice ist im Ticketpreis enthalten.

So viel kosten die Flüge

Tickets sind bereits verfügbar. Buchbar sind die Angebote über die Homepage der Airline unter www.skyalps.com und im Reisebüro. Hin- und Rückflug kosten zum Beispiel in der kommenden Woche inklusive 15 Kilogramm Aufgabegepäck um die 360 Euro pro Person. Im Januar gibt es nach Recherchen der „Freien Presse“ auch noch etwas günstigere Flüge.

Die Seiser Alm ist von Dresden aus über Bozen nun per Flieger leicht erreichbar. Diese Hochalm gilt als eines der schönsten Skigebiete in Südtirol. Bild: imago/Südtirolfoto Die Seiser Alm ist von Dresden aus über Bozen nun per Flieger leicht erreichbar. Diese Hochalm gilt als eines der schönsten Skigebiete in Südtirol. Bild: imago/Südtirolfoto

Gröden, Seiser Alm, Schnalstal oder Dolomiti Superski: Bis zu 70 Zentimeter Schnee und leicht ab Bozen erreichbar

Von Bozen aus sind tausende Kilometer Skipisten bequem erreichbar. Die meisten Lifte haben dort in den Skigebieten schon geöffnet. Laut schneehoehen.de liegen auf den Südtiroler Bergen momentan 40 bis 70 Zentieter Schnee. In den Tälern sind 13 bis 30 Zentimeter. Zuden bekannteren Gebieten zählen das Eggental (Obereggen/Carezza) sowie größere weltbekannte Gebiete der Dolomiti Superski wie Gröden und Seiser Alm, aber auch das Schnalstal und Teile des Vinschgaus sind gut mit dem Auto oder dem Skibus zu erreichen. Die Ortler Skiarena auf dem Rittner Horn ist aktuell wegen Schneemangel aber geschlossen. (juerg)