MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Kein Schnee im Erzgebirge? Wo Sachsen ab jetzt in 90 Minuten gute Wintersportbedingungen finden

Wolkenstein in Gröden ist jetzt nur noch eine kurze Flugreise von Dresden aus entfernt. Umgeben von Gebirgsstöcken der von der Unesco zum Welterbe der Menschheit ernannten Dolomiten, finden Skifahrer dort kilometerlange Pisten.
Wolkenstein in Gröden ist jetzt nur noch eine kurze Flugreise von Dresden aus entfernt. Umgeben von Gebirgsstöcken der von der Unesco zum Welterbe der Menschheit ernannten Dolomiten, finden Skifahrer dort kilometerlange Pisten. Bild: imago/Arnulf Hettrich
Taufe zum Erstflug: Am Mittwoch hat SkyAlps die Verbinung von Bozen nach Dresden aufgenommen. Die Flughafen-Feuerwehr duschte die Maschine der SkyAlps beim Ankommen.
Taufe zum Erstflug: Am Mittwoch hat SkyAlps die Verbinung von Bozen nach Dresden aufgenommen. Die Flughafen-Feuerwehr duschte die Maschine der SkyAlps beim Ankommen. Bild: Flughafen Dresden/Ronald Bonss
Die Seiser Alm ist von Dresden aus über Bozen nun per Flieger leicht erreichbar. Diese Hochalm gilt als eines der schönsten Skigebiete in Südtirol.
Die Seiser Alm ist von Dresden aus über Bozen nun per Flieger leicht erreichbar. Diese Hochalm gilt als eines der schönsten Skigebiete in Südtirol. Bild: imago/Südtirolfoto
Wolkenstein in Gröden ist jetzt nur noch eine kurze Flugreise von Dresden aus entfernt. Umgeben von Gebirgsstöcken der von der Unesco zum Welterbe der Menschheit ernannten Dolomiten, finden Skifahrer dort kilometerlange Pisten.
Wolkenstein in Gröden ist jetzt nur noch eine kurze Flugreise von Dresden aus entfernt. Umgeben von Gebirgsstöcken der von der Unesco zum Welterbe der Menschheit ernannten Dolomiten, finden Skifahrer dort kilometerlange Pisten. Bild: imago/Arnulf Hettrich
Taufe zum Erstflug: Am Mittwoch hat SkyAlps die Verbinung von Bozen nach Dresden aufgenommen. Die Flughafen-Feuerwehr duschte die Maschine der SkyAlps beim Ankommen.
Taufe zum Erstflug: Am Mittwoch hat SkyAlps die Verbinung von Bozen nach Dresden aufgenommen. Die Flughafen-Feuerwehr duschte die Maschine der SkyAlps beim Ankommen. Bild: Flughafen Dresden/Ronald Bonss
Die Seiser Alm ist von Dresden aus über Bozen nun per Flieger leicht erreichbar. Diese Hochalm gilt als eines der schönsten Skigebiete in Südtirol.
Die Seiser Alm ist von Dresden aus über Bozen nun per Flieger leicht erreichbar. Diese Hochalm gilt als eines der schönsten Skigebiete in Südtirol. Bild: imago/Südtirolfoto
Sachsen
Ab in den Urlaub: Neuer Direktflug ab Dresden nach Bozen - Südtirol rückt jetzt näher an Sachsen heran
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Winter lässt im Erzgebirge und in Sachsen weiter auf sich warten. Wer aber aufs Skifahren nicht verzichten will, kann jetzt mit dem Flieger bequem von Dresden aus nach Südtirol fliegen.

Fichtelberg Bozen.

Die Pisten und Lifte auf dem Fichtelberg sind derzeit geschlossen. Auch in anderen Skigebieten im Vogtland und im Erzgebirge, in Eibenstock, in der Skiwelt Schöneck, in Altenberg oder in Klingenthal ruht der Skibetrieb - zu wenig Schnee, zu warm, um die Schneekanonen anzuwerfen. Ob und wann sich das ändert, ist laut Meteorologen noch nicht abzusehen. Doch wer aufs Skifahren nicht verzichten will, der kann jetzt in Dresden in den Flieger steigen und nach Südtirol abheben - und zwar ab sofort.

Taufe zum Erstflug: Am Mittwoch hat SkyAlps die Verbinung von Bozen nach Dresden aufgenommen. Die Flughafen-Feuerwehr duschte die Maschine der SkyAlps beim Ankommen.
Taufe zum Erstflug: Am Mittwoch hat SkyAlps die Verbinung von Bozen nach Dresden aufgenommen. Die Flughafen-Feuerwehr duschte die Maschine der SkyAlps beim Ankommen. Bild: Flughafen Dresden/Ronald Bonss
Taufe zum Erstflug: Am Mittwoch hat SkyAlps die Verbinung von Bozen nach Dresden aufgenommen. Die Flughafen-Feuerwehr duschte die Maschine der SkyAlps beim Ankommen.
Taufe zum Erstflug: Am Mittwoch hat SkyAlps die Verbinung von Bozen nach Dresden aufgenommen. Die Flughafen-Feuerwehr duschte die Maschine der SkyAlps beim Ankommen. Bild: Flughafen Dresden/Ronald Bonss

Zweimal wöchentlich geht es jetzt nach Bozen

Die Airline SkyAlps verbindet jetzt erstmals Dresden mit Bozen. Die Flüge zwischen Sachsen und Südtirol werden zweimal wöchentlich angeboten, wie die Mitteldeutsche Flughafen AG mitteilte. Die Flüge starten ab Dresden jeweils mittwochs um 15.55 Uhr und sonntags um 19.10 Uhr. Die Flugzeit nach Bozen beträgt nur rund 90 Minuten. Zum Einsatz kommen Turboprop-Maschinen vom Typ Dash 8-Q400 mit 76 Sitzplätzen. An Bord gebe es Südtiroler Spezialitäten, wirbt die Fluggesellschaft. Der Bordservice ist im Ticketpreis enthalten.

So viel kosten die Flüge

Tickets sind bereits verfügbar. Buchbar sind die Angebote über die Homepage der Airline unter www.skyalps.com und im Reisebüro. Hin- und Rückflug kosten zum Beispiel in der kommenden Woche inklusive 15 Kilogramm Aufgabegepäck um die 360 Euro pro Person. Im Januar gibt es nach Recherchen der „Freien Presse“ auch noch etwas günstigere Flüge.

Die Seiser Alm ist von Dresden aus über Bozen nun per Flieger leicht erreichbar. Diese Hochalm gilt als eines der schönsten Skigebiete in Südtirol.
Die Seiser Alm ist von Dresden aus über Bozen nun per Flieger leicht erreichbar. Diese Hochalm gilt als eines der schönsten Skigebiete in Südtirol. Bild: imago/Südtirolfoto
Die Seiser Alm ist von Dresden aus über Bozen nun per Flieger leicht erreichbar. Diese Hochalm gilt als eines der schönsten Skigebiete in Südtirol.
Die Seiser Alm ist von Dresden aus über Bozen nun per Flieger leicht erreichbar. Diese Hochalm gilt als eines der schönsten Skigebiete in Südtirol. Bild: imago/Südtirolfoto

Gröden, Seiser Alm, Schnalstal oder Dolomiti Superski: Bis zu 70 Zentimeter Schnee und leicht ab Bozen erreichbar

Von Bozen aus sind tausende Kilometer Skipisten bequem erreichbar. Die meisten Lifte haben dort in den Skigebieten schon geöffnet. Laut schneehoehen.de liegen auf den Südtiroler Bergen momentan 40 bis 70 Zentieter Schnee. In den Tälern sind 13 bis 30 Zentimeter. Zuden bekannteren Gebieten zählen das Eggental (Obereggen/Carezza) sowie größere weltbekannte Gebiete der Dolomiti Superski wie Gröden und Seiser Alm, aber auch das Schnalstal und Teile des Vinschgaus sind gut mit dem Auto oder dem Skibus zu erreichen. Die Ortler Skiarena auf dem Rittner Horn ist aktuell wegen Schneemangel aber geschlossen. (juerg)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.11.2025
5 min.
Wintertraum im Erzgebirge: Erste Skigebiete öffnen zum Wochenbeginn
 9 Bilder
Ein Wintertraum: Anja Zschirpe aus Gera und Marko Günnl aus Lichtentanne nutzen am Wochenende das schöne Wetter für einen Kurztrip nach Oberwiesenthal – wie viele andere auch.
Circa 60 Skilifte gibt es im deutschen Teils des Erzgebirges, fast 200 insgesamt. Der erste Hauch Winter genügt noch nicht, in die Wintersportsaison zu starten. Wirklich?
Katrin Kablau
14.02.2025
4 min.
Winterferien: Rodeln und Skifahren in Sachsen? Wo das im Erzgebirge und im Vogtland möglich ist
Wen es nicht auf die Bretter zieht: Auch Rodeln ist im Freistaat möglich.
Wo man im Freistaat in den Winterferien mit Skiern und Schlitten die Hänge hinabsausen kann.
Patrick Hyslop
11.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck auf dem Freiberger Schloßplatz: So ist der Plan
Coca-Cola Trucks 2023 in der Nähe von München.
Demos, Maifeuer, Pumptrack, Bergparade - der Schloßplatz hat schon viel erlebt. Am Dienstag hält dort der Weihnachtstruck. Parken, Toiletten und Verpflegung: Das erwartet Gäste, Anwohner und Händler.
Cornelia Schönberg
07:00 Uhr
2 min.
Schokoladenpfeffer gibt Dessert und Wild eine Kakaonote
Schokoladenpfeffer zählt zu den Lang- oder Stangenpfeffern.
Haben Sie schon einmal etwas von Schokoladenpfeffer gehört? Bereits das Wort lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wie das Gewürz aussieht, wo es herkommt - und wie Sie es einsetzen können.
16:30 Uhr
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
07:18 Uhr
2 min.
Selbstgemachter Döner von Bruno Erfurt
Tiktok-Trend: Selbst gemachter Döner.
Für viele ist Döner nur ein Fastfood, das man auf der Straße essen kann. Doch was ist, wenn man eine gesündere und genauso leckere Alternative zu Hause zaubern kann? Diese Variante geht ganz einfach im Backofen und ist innerhalb von wenigen Minuten mit wenigen Handgriffen gemacht
Bruno Erfurt
Mehr Artikel