„Absolut zeitgemäßes Polizeigesetz ohne spektakuläre Alleingänge“: Was Sachsens Minderheitsregierung der Opposition vorschlägt

Sachsen
Die CDU/SPD-Minderheitskoalition hat sich auf einen Entwurf geeinigt, der nun in die Anhörung von Verbänden und Fraktionen geht. Welche Zugeständnisse gibt es für die erforderliche Mehrheit im Landtag?
Laut Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) sind nun gerade mal die ersten 100 Meter eines 400-Meter-Laufs zurückgelegt: Am Donnerstag hat die CDU/SPD-Minderheitskoalition einen Entwurf des neuen Polizeivollzugsdienst-Gesetzes beschlossen und zur Anhörung an Verbände und Landtagsfraktionen freigegeben. Bis Ende Juni 2026 muss das Parlament...
