Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • „Absolut zeitgemäßes Polizeigesetz ohne spektakuläre Alleingänge“: Was Sachsens Minderheitsregierung der Opposition vorschlägt

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) will mehr Befugnisse für die Landespolizei.
Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) will mehr Befugnisse für die Landespolizei. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) will mehr Befugnisse für die Landespolizei.
Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) will mehr Befugnisse für die Landespolizei. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
„Absolut zeitgemäßes Polizeigesetz ohne spektakuläre Alleingänge“: Was Sachsens Minderheitsregierung der Opposition vorschlägt
Von Tobias Wolf und Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die CDU/SPD-Minderheitskoalition hat sich auf einen Entwurf geeinigt, der nun in die Anhörung von Verbänden und Fraktionen geht. Welche Zugeständnisse gibt es für die erforderliche Mehrheit im Landtag?

Laut Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) sind nun gerade mal die ersten 100 Meter eines 400-Meter-Laufs zurückgelegt: Am Donnerstag hat die CDU/SPD-Minderheitskoalition einen Entwurf des neuen Polizeivollzugsdienst-Gesetzes beschlossen und zur Anhörung an Verbände und Landtagsfraktionen freigegeben. Bis Ende Juni 2026 muss das Parlament...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
03.09.2025
3 min.
„Frontalangriff auf Freiheitsrechte“: Wie einstige Kläger gegen Sachsens Polizeigesetz auf geplante Novelle reagieren
Wird der Polizei in Sachsen ab Juli 2027 mehr Videoüberwachung als bisher erlaubt?
Was CDU-Innenminister Armin Schuster vorhat, sorgt bei den beiden kleinsten Landtagsfraktionen für heftige Proteste. Wie stehen die Chancen auf die erforderliche Mehrheit bis Juni 2026?
Tino Moritz
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
02.09.2025
4 min.
Taser, Videoüberwachung, Online-Durchsuchung und mehr: Was Innenminister Schuster für Sachsens Polizei plant
Können künftig alle Polizisten in Sachsen Taser einsetzen?
Bis Ende Juni 2026 braucht der Freistaat ein neues Polizeigesetz, so hat es der Verfassungsgerichtshof vorgegeben. Nun verspürt Juniorpartner SPD „große Bauchschmerzen“. Will die CDU zu viel?
Tino Moritz
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
Mehr Artikel