Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Absturz von markantem Felsen gegenüber der Bastei: Notarzt kann 64-jährigen Kletterer nicht mehr retten

Der Mönch unweit der Bastei in der Sächsischen Schweiz verfügt über mehr als 50 Kletterrouten. Am Samstagnachmittag stürzte hier ein 64-jähriger Kletterer in den Tod.
Der Mönch unweit der Bastei in der Sächsischen Schweiz verfügt über mehr als 50 Kletterrouten. Am Samstagnachmittag stürzte hier ein 64-jähriger Kletterer in den Tod. Bild: Marko Förster
Der Mönch unweit der Bastei in der Sächsischen Schweiz verfügt über mehr als 50 Kletterrouten. Am Samstagnachmittag stürzte hier ein 64-jähriger Kletterer in den Tod.
Der Mönch unweit der Bastei in der Sächsischen Schweiz verfügt über mehr als 50 Kletterrouten. Am Samstagnachmittag stürzte hier ein 64-jähriger Kletterer in den Tod. Bild: Marko Förster
Sachsen
Absturz von markantem Felsen gegenüber der Bastei: Notarzt kann 64-jährigen Kletterer nicht mehr retten
Von Frank Hommel, Marko Förster
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen der weithin sichtbaren Wetterfahne zählt der Mönch zu den bekanntesten Felsen in der Sächsischen Schweiz. Am Samstag ist es dort zu einem tragischen Unfall gekommen.

Der Stützpunkt der Bergwacht Dresden am Amselsee in Kurort Rathen befindet sich nur einige hundert Meter von der Absturzstelle entfernt. Doch obwohl die Retter so nur wenige Minuten nach dem Notruf am Samstagnachmittag am Ort des Geschehens eintrafen und sofort Wiederbelebungsmaßnahmen starten konnten und umgehend auch von einem per Hubschrauber...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.04.2025
3 min.
Höhlendrama in der Sächsischen Schweiz: Bergwacht über Stunden im Rettungseinsatz
In der Sächsischen Schweiz hat die Bergwacht einen hilflosen Kletterer aus einer Höhle befreien müssen.
Ein Dresdner hatte sich überschätzt, hing in der Sächsischen Schweiz erschöpft mehrere Stunden hilflos in den Sicherungsseilen.
Jürgen Becker
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
13:02 Uhr
4 min.
Der breite Start der E-Patientenakten hakt
Ein Teil der Praxen kann noch die ePA noch nicht nutzen. (Archivbild)
In wenigen Tagen müssen Ärztinnen und Ärzte Befunddaten für ihre Patienten auch in digitale Akten laden – so ist es eigentlich vorgeschrieben. Doch ein Teil der Praxen muss noch auf Software warten.
Sascha Meyer, dpa
13:01 Uhr
2 min.
Rangnick weiter im Krankenhaus: Kader-Verkündung ohne Chef
Ralf Rangick muss noch etwas im Krankenhaus bleiben. (Archivbild)
Österreichs Teamchef hat weiter gesundheitliche Probleme und verpasst deshalb einen Termin mit der Nationalmannschaft. Bei den nächsten Spielen soll Ralf Rangnick aber wieder dabei sein.
12.08.2025
3 min.
Sächsische Schweiz: Kletterer stürzt in den Tod
Ein beliebter Ort für Kletterer: der Klettergarten Liebethal bei Pirna.
Der idyllische Klettergarten Liebethal ist bei Sportkletterern beliebt: Eine Felswand wurde einem Sachsen jetzt aber zum Verhängnis.
Jürgen Becker und Marko Förster
Mehr Artikel