Absturz von markantem Felsen gegenüber der Bastei: Notarzt kann 64-jährigen Kletterer nicht mehr retten

Sachsen
Wegen der weithin sichtbaren Wetterfahne zählt der Mönch zu den bekanntesten Felsen in der Sächsischen Schweiz. Am Samstag ist es dort zu einem tragischen Unfall gekommen.
Der Stützpunkt der Bergwacht Dresden am Amselsee in Kurort Rathen befindet sich nur einige hundert Meter von der Absturzstelle entfernt. Doch obwohl die Retter so nur wenige Minuten nach dem Notruf am Samstagnachmittag am Ort des Geschehens eintrafen und sofort Wiederbelebungsmaßnahmen starten konnten und umgehend auch von einem per Hubschrauber...
