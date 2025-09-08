Adler gelandet: Von Geheimcodes der Neonazis im NSU-Umfeld und ungesühnten Gewalttaten der Ausschreitungen 2018

Sachsen
Im aktuellen Prozess zu den Chemnitzer Ausschreitungen von 2018 steht ein früherer Unterstützer des NSU-Mordwaffenfinanziers Ralf Wohlleben vor Gericht. Bleibt David B.s Weste strafrechtlich erneut weiß?
Mit einer Stärke von bis zu 28 Personen zogen sie marodierend durch Chemnitz. Soviel steht fest – anhand von Zeugenaussagen und Filmmaterial der Polizei. Auch war die Gesinnung der aus vielen Teilen des Landes angereisten Neonazis unschwer zu erkennen. „Adolf Hitler Hooligans“ grölten sie, während sie vom Edeka-Markt zum Behördenzentrum...
