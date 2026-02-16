Agrabrücke: Operation am offenen Herzen der wichtigsten Trasse von Chemnitz nach Leipzig läuft

Sachsen
Die marode Brücke bei Markkleeberg besteht aus dem gleichen Spannstahl wie die kollabierte Carolabrücke Dresden. Derzeit wird ein Strang des Bauwerks abgestützt. Die Tage des anderen sind gezählt.
2400 Kubikmeter Boden haben sie bereits bewegt. 1900 Kubikmeter Beton in den Untergrund gegossen. Nun gehen Arbeiter daran, die Brücke darüber zu stabilisieren. Oder zumindest den östlichen der beiden Brückenstränge.
