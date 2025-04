„Also was Sie hier veranstalten“: So beharken sich AfD und Staatsregierung vor Sachsens Verfassungsrichtern

Um die Rechtmäßigkeit zweier Corona-Verordnungen von 2021 ging es am Freitag an Sachsens Verfassungsgerichtshof in Leipzig. Bis zum Urteil dauert es nicht mehr allzu lange.

In zahlreichen Schriftsätzen sind die Argumente bereits weitgehend ausgetauscht, als Matthias Grünberg am Freitagvormittag die mündliche Verhandlung eröffnet. Grünberg ist Präsident des Verfassungsgerichtshofs des Freistaates Sachsen. Zu seiner Rechten im edlen Saal 115 sitzen Vertreter der AfD, angeführt vom Rechtsanwalt und...