Anklage: Nachts bei Frauen eingestiegen, eine Dresdnerin vergewaltigt und bei einer Vogtländerin Fotos gemacht

Es ist der Albtraum vieler Frauen schlechthin: Nachts im Schlaf von einem Einbrecher in der eigenen Wohnung heimgesucht und vergewaltigt zu werden. Gegen einen 36-Jährigen ist jetzt kürzlich in Dresden Anklage erhoben worden.

Dresden Lengenfeld. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen einen 36-Jährigen wegen des Verdachts auf Vergewaltigung erhoben. Sie wirft dem Mann unter anderem Vergewaltigung und Diebstahl in zwei Fällen vor. So soll er schon vor zehn Jahren einer damals 22-jährigen Dresdnerin den Wohnungsschlüssel gestohlen, dann damit nachts bei ihr eingebrochen sein und die junge Frau vergewaltigt haben. Erst nach langjährigen und umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Dresden und der Polizeidirektion Dresden war der Mann am 4. Februar 2025 festgenommen worden. Seither sitzt er in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich um einen Deutschen. Er ist nicht vorbestraft und bestreitet die Vorwürfe.

Eingebrochen, Fotos gemacht

Dem 36-Jährigen legt die Staatsanwaltschaft zudem weitere Straftaten zur Last. So soll er am 15. und am 17. Dezember 2024 jeweils gegen drei Uhr nachts auch in die Wohnung einer damals 18-Jährigen in Lengenfeld im Vogtland eingebrochen sein. Zwischen dem 26. Dezember 2024 und dem 5. Januar 2025 soll er dann erneut bei ihr eingestiegen sein. Für den Einbruch habe er vermutlich einen Draht benutzt, so die Staatsanwaltschaft. In der Wohnung soll er dann Fotos von der Geschädigten aufgenommen und einen Schlüsselbund entwendet haben. Den Schlüsselbund soll er dann später weggeschmissen haben, nachdem er bemerkt habe, dass der Wohnungsschlüssel nicht darunter war.

23-jährige Vogtländerin stellt sich schlafend

Am 16. Januar 2025 soll der 36-Jährige erneut bei einer jungen Fau in Lengenfeld im Vogtland gegen 3 Uhr nachts eingebrochen sein. Auch hier soll er mithilfe eines Drahtes Zugang zur Wohnung verschafft haben. Auch dieses Mal soll er dabei einen Schlüsselbund entwendet haben. „Die 23-jährige Bewohnerin war zum Zeitpunkt der Tat anwesend und stellte sich schlafend“, so die Staatsanwaltschaft.

Prozesstermin noch offen

Das Landgericht Dresden muss jetzt entscheiden, ob es die Anklage zulässt. Einen Termin für den Prozess gibt es daher noch nicht. (juerg)