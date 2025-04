Anklage wegen Wahlfälschung zugunsten der „Freien Sachsen“ erhoben

Einem 45-Jährigen legt die Dresdner Generalstaatsanwaltschaft zur Last, im vergangenen Jahr bei den Kommunal- und bei der Landtagswahl Stimmzettel zugunsten der „Freien Sachsen“ manipuliert zu haben. Zudem macht sie ihn auch für zwei versuchte Brandanschläge auf eine geplante Asylunterkunft verantwortlich.

Dresden.

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat jetzt gegen den 45-jährigen Angeschuldigten Anklage vor dem Landgericht Dresden erhoben. Konkret wirft sie ihm Wahlfälschung in drei Fällen, versuchte Brandstiftung in zwei Fällen sowie weitere Delikte vor.

Stimmzettel aus Briefkästen entwendet

Dem Deutschen wird zur Last gelegt, die Briefwahlunterlagen aus öffentlichen Briefkästen entwendet und anschließend zu Gunsten der Partei „Freie Sachsen“ verfälscht zu haben. Dabei geht es um 155 Stimmzettel zu den Kommunalwahlen in Dresden am 9. Juni 2024. Zur Landtagswahl am 1. September soll er insgesamt 126 Stimmzettel manipuliert zu haben. Der Polizei zufolge waren alle Wahlzettel auf die gleiche Weise verfälscht worden. Das von den Briefwählern gesetzte Kreuz auf dem Stimmzettel wurde überklebt und durch ein Kreuz bei den „Freien Sachsen“ ersetzt. Bei den Kommunalwahlen war der Angeschuldigte selbst als Kandidat für diese rechtsextreme Partei angetreten.

Anklage wirft 45-Jährigem zudem versuchte Brandstiftung vor

Darüber hinaus wirft die Generalstaatsanwaltschaft dem 45-Jährigen vor, an zwei Tagen im September und im Oktober 2023 versucht zu haben, ein ehemaliges Schulgebäude in der Alexander-Herzen-Straße in Dresden-Klotzsche in Brand zu setzen. Er habe dadurch die Nutzung des Gebäudes als Unterkunft für Asylbewerber aufgrund seiner rechtsextremen und ausländerfeindlichen Gesinnung verhindern wollen, heißt es.

Drogendelikte stehen zudem im Raum

Des Weiteren macht die Generalstaatsanwaltschaft den 45-Jährigen für Drogendelikte verantwortlich. So soll er Cannabis angebaut und Crystal in mehreren Fällen besessen und erworben sowie ein Fentanylpflaster weitergegeben haben. Zudem fanden die Ermittler bei ihm einen verbotenen Schlagring sowie 42 pyrotechnische Gegenstände. Bei den Ermittlungen ergaben sich zudem Hinweise auf mehrere Diebstähle.

Der Angeschuldigte wurde am 28. Oktober 2024 festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Das Landgericht Dresden muss nun darüber entscheiden, ob sie die Anklage zulässt. Einen Prozesstermin gibt es daher noch nicht. (juerg)