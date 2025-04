Anschnallen, bitte: Die großen Freizeitparks feiern Saisonstart

In Karosserien aus dem 3D-Drucker auf Verfolgungsjagd gehen, seine Überschläge selbst steuern oder in den Bauch eines Dinos schauen: Wir stellen zehn Neuheiten von Parks auch in Sachsen vor.

Mit dem Frühling beginnt die Freizeitparksaison. Spätestens im April öffnen die meisten großen Parks ihre Tore. Zwischen Action und Absurdität ist für jeden Geschmack etwas dabei.