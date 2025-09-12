Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Arbeitspflicht für alle Bürgergeld-Empfänger? Bundesministerium senkt über Idee aus dem Thüringer Vogtland den Daumen

Ihr Ministerium erteilt einer Forderung aus dem Thüringer Vogtland eine klare Absage: Bärbel Bas (SPD), Bundesministerin für Arbeit und Soziales. Bild: Henning Kaiser/dpa
Ihr Ministerium erteilt einer Forderung aus dem Thüringer Vogtland eine klare Absage: Bärbel Bas (SPD), Bundesministerin für Arbeit und Soziales. Bild: Henning Kaiser/dpa
Arbeitspflicht für alle Bürgergeld-Empfänger? Bundesministerium senkt über Idee aus dem Thüringer Vogtland den Daumen
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach guten Erfahrungen mit Asylbewerbern fordert der Landrat von Greiz, alle Bürgergeld-Empfänger zu gemeinnützigen Tätigkeiten heranzuziehen. Warum das zuständige Ministerium davon nicht viel hält.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Berlin lehnt Forderungen ab, alle Bezieher von Bürgergeld grundsätzlich zu gemeinnützigen Arbeiten heranzuziehen. Das erklärte ein Sprecher auf Anfrage der „Freien Presse“. „Eine allgemeine Arbeitspflicht für Bürgergeld-Beziehende – auch in Form einer Verpflichtung zu gemeinnützigen...
