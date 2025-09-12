Arbeitspflicht für alle Bürgergeld-Empfänger? Bundesministerium senkt über Idee aus dem Thüringer Vogtland den Daumen

Nach guten Erfahrungen mit Asylbewerbern fordert der Landrat von Greiz, alle Bürgergeld-Empfänger zu gemeinnützigen Tätigkeiten heranzuziehen. Warum das zuständige Ministerium davon nicht viel hält.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Berlin lehnt Forderungen ab, alle Bezieher von Bürgergeld grundsätzlich zu gemeinnützigen Arbeiten heranzuziehen. Das erklärte ein Sprecher auf Anfrage der „Freien Presse". „Eine allgemeine Arbeitspflicht für Bürgergeld-Beziehende – auch in Form einer Verpflichtung zu gemeinnützigen...