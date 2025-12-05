Auf der Spur der heißen Steine: Warum Freiberger Forscher die Felsen der Sächsischen Schweiz untersuchen

Sachsen
Nach den Waldbränden von 2022 in der Sächsischen Schweiz untersucht ein Team aus Wissenschaftlern der Bergakademie Freiberg die Beschaffenheit des Sandsteins – dazu gehören auch Brandversuche.
Jörn Wichert zeigt auf das akribisch wieder verschlossene Loch am Kletterfelsen Gamrig in der Sächsischen Schweiz nahe Rathen. Dass der Geologe von der TU Bergakademie Freiberg mit Kollegen der Geophysik, der Nationalparkverwaltung und Industriekletterern hier vor ein paar Wochen die 40 Meter hohe Felsplatte bis ins Innere vermessen und einen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.