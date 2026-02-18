Aus drei mach eins: Wenn in Kretschmers Sachsen-Regierung nur noch eine Ministerin aufs E-Auto setzt

Die meisten Kabinettsmitglieder lassen sich inzwischen in Hybridfahrzeugen zu Terminen kutschieren.

Es ist gerade mal ein halbes Jahr her, dass Sachsens CDU/SPD-Kabinett von der Deutschen Umwelthilfe die Rote Karte erhielt – weil es in zu vielen klimaschädlichen Dienstwagen unterwegs sei. Der durchschnittliche CO2-Ausstoß von 165 Gramm pro Kilometer liege deutlich über dem EU-Flottengrenzwert von 93,6 Gramm pro Kilometer, rügte der Verein...