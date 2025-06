Azubis im Osten heiß begehrt: Jedem Dritten reicht eine einzige Bewerbung zum Wunschberuf - noch?

Vier von fünf Auszubildenden in Ostdeutschland haben höchstens fünf Bewerbungen schreiben müssen, um ihren Wunschberuf erlernen zu dürfen. Doch das könnte sich auch schnell wieder ändern.

Chemnitz. Lehrlinge sind in Ostdeutschland heiß begehrt. Sie haben schon seit einiger Zeit quasi die Qual der Wahl - und ihnen bieten sich momentan großartige Karrierechancen. Denn die Ausbildungsbetriebe buhlen mehr denn je um engagierten Nachwuchs. Dabei zeigt sich: Mehr als jeder dritte Jugendliche (35 Prozent) hat nur eine einzige Bewerbung schreiben müssen, um seine Lehrstelle zu ergattern. Etwa weitere 40 Prozent benötigten auch nur zwei bis fünf Bewerbungen, um den gewünschten Beruf ergreifen zu können. Das geht aus einer Umfrage der Industrie- und Handelskammern (IHK) aus Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unter 5000 Auszubildenden im ersten Lehrjahr hervor. „Die Betriebe reagieren schnell wegen des anhaltenden Bewerbermangels“, so Gabriele Hecker, Geschäftsführerin Bildung bei der IHK Chemnitz.

Verkäuferin nach wie vor der Top-Wunschberuf

An den Top-Wunschberufen hat sich unterdessen in den vergangenen Jahren wenig verändert: Ganz oben steht bei den jungen Sächsinnen nach wie vor eine Ausbildung zur Verkäuferin. Das geht aus einer Analyse der Arbeitsagentur hervor. Auf Platz zwei und drei folgen die Lehren zur Kauffrau Büromanagement und Kauffrau im Einzelhandel. Bei den Männern sind demnach am beliebtesten der Kfz-Mechatroniker für Pkw-Technik, der Verkäufer und der Fachlagerist.

Umfrage: 88 Prozent würden ihren Lehrbetrieb weiterempfehlen

Die meisten Auszubildenen sind laut Umfrage mit ihrem Lehrbetrieb mehr als zufrieden. 88 Prozent würden ihn weiterempfehlen. An ihren Ausbildungsplätzen schätzen sie vor allem den Bezug zur Praxis (94 Prozent) - und die Nähe zum Wohnort (77 Prozent). Neun von zehn der befragten Lehrlinge sehen in ihrem Betrieb zudem für sich gute Übernahme-, Karriere- und Aufstiegschancen. Um tatsächlich auch seinen Wunschberuf im Wunschbetrieb erlernen zu können, müssen Bewerber aber auch weiterhin schnell sein: So hatten sich 2024 mehr als 60 Prozent der Befragten schon bis März für ihre im Sommer beginnende Berufsausbildung beworben.

Das hilft wirklich bei der Berufswahl

Das A und O bei der Berufswahl sind weiterhin vorherige Praktika, Ferienjobs oder Betriebsbesichtigungen. Diese waren für rund 76 Prozent der befragten Auszubildenden am hilfreichsten bei der Berufsorientierung. Gegenüber 2024 bedeutet das einen deutlichen Anstieg um 18 Prozentpunkte. „Der direkte Einblick in den Berufsalltag unterstützt junge Menschen maßgeblich bei der Entscheidung für einen Ausbildungsberuf und kann gleichzeitig dazu beitragen, Ausbildungsabbrüche zu vermeiden“, so die IHK. Zugleich sei das aber für Unternehmen ein Schlüssel, um passende Nachwuchskräfte zu gewinnen.

Ohne Instagram & Co. geht nichts mehr

Zwar spielen bei der Wahl des Berufs laut Umfrage weiterhin Eltern und Verwandte eine sehr große Rolle. Wer auf gute Bewerber hofft, kommt als Betrieb aber auch längst nicht mehr um Instagram & Co. herum. So suchen laut Umfrage etwa 44 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen inzwischen online nach möglichen Ausbildungsstellen. „78 Prozent der Jugendlichen nutzen dafür bei uns Instagram, 60 Prozent TikTok und 57 Prozent Youtube“, so die Chemnitzer IHK. Geeignete Praktika finden Schülerinnen und Schüler darüber hinaus auf der Webseite www.karriere-rockt.de.

Tausende Bewerber in Sachsen noch unversorgt trotz Tausender offener Stellen

Auf der anderen Seite gibt es aber auch aktuell 8300 unversorgte Menschen in Sachsen, die noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben und bei der Berufsberatung der Arbeitsagentur als Bewerber gemeldet sind - obwohl der Arbeitsagentur momentan 8700 offene Lehrstellen vorliegen. Gründe dafür gibt es einige: So ist zum Beispiel der Ausbildungsbetrieb vom Wohnort zu weit entfernt, es fehlen passende öffentlichen Verbindungen zur Berufsschule oder die Noten genügen nicht den beruflichen Anforderungen.

Experte: Krise könnte auf Ausbildungsmarkt in Sachsen durchschlagen

Aktuell bildet laut Arbeitsagentur etwa jeder sechste der rund 17.500 Betriebe in Sachsen aus. Etwa 70.000 sozialversicherungspflichtig beschäftige Auszubildende gibt es momentan dort. Hinzu kommen die Lehrlinge, die in Schulen ausgebildet werden. Eine Garantie, dass angehende Auszubildende auch weiterhin die Qual der Wahl haben werden, gibt es aber nicht. „Der positive Ausbildungsmarkt könnte sich wandeln“, sagt Agentursprecher Frank Vollgold. „Die wirtschaftlichen Unsicherheiten und globalen Risiken wirken sich schon heute auf dem Arbeitsmarkt aus.“ Die Arbeitslosigkeit steige, die Beschäftigung sinke und die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen verharre momentan auf einem langjährig geringen Niveau. Vollgold: „Das könnte sich auch auf den Ausbildungsmarkt ausweiten, beispieslweise durch einen Rückgang an Ausbildungsstellen.“ Experten raten daher allen angehenden Auszubildenden: „Alternativen zum Wunschberuf entwickeln. Plan B oder C könnte künftig wieder mehr an Bedeutung gewinnen - besonders für leistungsschwächere Schüler.“ (juerg)