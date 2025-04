Bares für Rares: Verkäufer aus Sachsen lässt Händler im Dunkeln tappen

Das gab es bislang so gut wie nie: Keiner der Händler in der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ wusste, was er da eigentlich vor sich liegen hatte. Der Verkäufer aus Sachsen ließ sie munter raten.

Köln/Löbau.

Allen Händlern war klar: Es handelt sich um eine Zange. Doch wozu hatte dieses antike Werkzeug einmal gedient, das einst dem Großvater des Löbauers Henrik Friedrich gehört hatte? Die Händler tappen lange im Dunkeln.

Munteres Rätselraten

In der am Mittwoch im ZDF ausgestrahlten Folge der Trödelshow „Bares für Rares“ wird munter drauflosgeraten. „Ist das ein Nussknacker“, fragt Händlerin Susanne Steiger. Ihr Kollege Daniel Meyer tippt auf ein Werkzeug zum Kugelgießen, dann auf eines zum Gürtel- oder Metallplattenlochen. „Waldi“ Lehnertz gibt unterdessen offen zu: „Das habe ich noch nie gesehen.“ Verkäufer Henrik Friedrich aus Löbau klärt schließlich auf: „Das ist eine Schränkzange.“ „Eine was?“, echot es daraufhin.

Wohl aus den 1920er-Jahren: Bei dieser Schränkzange kamen die Händler bei „Bares für Rares" nicht auf deren Verwendungszweck. Bild: Screenshot/ZDF/Bares für Rares Wohl aus den 1920er-Jahren: Bei dieser Schränkzange kamen die Händler bei „Bares für Rares" nicht auf deren Verwendungszweck. Bild: Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Auch Moderator Horst Lichter ist ratlos

Friedrich hat das antike Werkzeug von seinem Großvater bekommen. Der 64-jährige Rentner aus Löbau, der „Wohnmobil fahren, meine Enkel und meine Frau“ als seine Hobbys nennt, hatte zuvor auch schon Kultmoderator Horst Lichter vor ein Rätsel gestellt. „Ist das eine kaputte Zange?“, so der Kultmoderator. „Ist das was für Maniküre oder Pediküre?“

Expertin Annika Raßbach: Wohl aus den 1920ern

Expertin Annika Raßbach klärt auf. „Das ist ein Werkzeug für die Herstellung von Sägezähnen“, sagt sie. Mit dieser Zange könnten die Zähne eines Sägeblattes im Wechsel nach außen gebogen werden, damit die Säge nicht steckenbleibe. „Das muss vor der Schärfung passieren, sonst würden die Zähne abbrechen“, so die Expertin. Diese Zange stamme aus der Werkzeugfabrik Nettus Schmidt in Thüringen und sei vermutlich aus den 1920er-Jahren. Annika Raßbach bescheinigt ihr eine hervorragende Qualität und einen sehr guten Zustand. „Die ist ja auch noch wunderschön“, sagt ein sichtlich begeisterter Horst Lichter. Deren Form erinnere an einen Drachen.

„Waldi“ Lehnertz erhält den Zuschlag

Der Löbauer Henrik Friedrich hätte gern 20 oder 25 Euro für seine Rarität. Am Ende geht sie für 80 Euro an „Waldi“ Lehnertz. Der sagt: „Jetzt habe ich ein historisches Werkzeug mehr.“ Aber: „Ich weiß immer noch nicht, wie das eigentlich funktioniert.“ (juerg)

Zu der am Mittwoch ausgestrahlten Folge der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ geht es hier.