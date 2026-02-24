MENÜ
  • Bauarbeiten: Totalausfall bei der Bahn im Raum Zwickau, Chemnitz, Freiberg - Was Bahnreisende dazu wissen müssen

Die Züge stehen still, Busse übernehmen: Im Raum Chemnitz - Zwickau - Freiberg müssen Bahnreisende von Freitagabend bis Samstagmorgen mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Bild: PS Media/VMS
Sachsen
Bauarbeiten: Totalausfall bei der Bahn im Raum Zwickau, Chemnitz, Freiberg - Was Bahnreisende dazu wissen müssen
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

So gut wie nichts geht mehr in der Nacht von Freitag zu Samstag auf vielen Bahnstrecken im Südwesten Sachsens: Wegen Bauarbeiten müssen Reisende auf Busse umsteigen. Hier sollten sie deshalb mehr Zeit einplanen.

Chemnitz.

In der Nacht vom 27. Februar auf den 28. Februar wird die Deutsche Bahn umfangreiche Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik durchführen und dafür ein Elektronisches Stellwerk abschnittsweise außer Betrieb stellen. Dadurch kommt es zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr im Raum ZwickauChemnitz - Freiberg. Betroffen sind die Linien RE 3, RE 6 sowie die Regionalbahnen RB 2, RB 5, RB 30, RB 45, RB 81 und RB 83. Auch bei der Chemnitzer City-Bahn und der Zwickauer Straßenbahn gibt es Ausfälle. Für ausfallende Fahrten wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Allerdings wird am Freitag auch der Nahverkehr bestreikt, wie die Gewerkschaft Verdi am Dienstag angekündigt hat.

Diese Linien sind betroffen

Laut Bahn sind am kommenden Freitag, ab 20 Uhr bis Samstagmorgen, 4 Uhr folgende Strecken betroffen:

RE 3 und RB 30 im Abschnitt Wüstenbrand – Chemnitz Hauptbahnhof – Freiberg (Sachsen) – Tharandt (hier ist weiterhin die bestehende Baustelle in Dresden zu beachten)
RB 45 und C 14 im Abschnitt Chemnitz Hauptbahnhof – Mittweida
RE 6 und C 13 im Abschnitt Chemnitz Hauptbahnhof – Burgstädt
RB 80 im Abschnitt Chemnitz Hauptbahnhof – Erdmannsdorf-Augustusburg
RB 81 im Abschnitt Chemnitz Hauptbahnhof – Hetzdorf
C 15 im Abschnitt Chemnitz Hauptbahnhof – Hainichen (komplett)
RB 83 im Abschnitt Freiberg – Holzhau (komplett)

Einzelne Züge enden zu Beginn der Sperrung vorzeitig im Chemnitzer Hauptbahnhof oder in Freiberg.

Weitere Sperrungen ab 0 Uhr

Am Samstagmorgen wird von 0 Uhr bis 4 Uhr die Sperrung nach Bahnangaben zusätzlich ausgeweitet auf die Strecken:

RB 30 im Abschnitt Zwickau Hauptbahnhof – Wüstenbrand
S 5 im Abschnitt Gößnitz – Zwickau Hauptbahnhof
RB 2 im Abschnitt Plauen oberer Bahnhof – Zwickau Hauptbahnhof
RB 5 im Abschnitt Herlasgrün – Falkenstein

Bahn richtet Ersatzverkehr mit Bussen ein

Für alle betroffenen Abschnitte wird die Mitteldeutsche Regiobahn nach eigenen Angaben Ersatzverkehr einrichten. Es gibt auch einen Ersatzfahrplan für die RE 3- und RB 30-Verbindungen zwischen Hof Hauptbahnhof und Dresden Hauptbahnhof. Die Bahn weist aber ausdrücklich darauf hin, dass einige Verbindungen der Linien RE 3 und RB 30 in Chemnitz Hauptbahnhof getrennt werden, sodass für Fahrgäste ein Umstieg zwischen den Bussen erforderlich sein wird. Außerdem wirken sich die Baumaßnahmen auf den bestehenden Ersatzverkehr zwischen Dresden-Plauen und Dresden Hauptbahnhof aus: Ab 21 Uhr verkehren am Freitag ab Dresden-Plauen ausschließlich die im Ersatzfahrplan ausgewiesenen Busfahrten. „Alle weiteren regulären MRB Fahrten, die nicht im Ersatzfahrplan dargestellt werden, entfallen in dieser Nacht“, teilt die Mitteldeutsche Regiobahn mit.

Pendler und Reisende sollten mehr Zeit einplanen

Reisenden und Pendlern rät die Bahn, für Fahrten am Freitagabend oder Samstagmorgen zusätzliche Zeit einzuplanen, da sich die Wege verlängern und Anschlüsse möglicherweise nicht wie gewohnt erreichbar sind. Die Mitnahme von Fahrrädern und E-Rollern ist in den Bussen nur eingeschränkt möglich. Fahrgäste werden gebeten, ihre Verbindungen vor Fahrtantritt zu prüfen. Informationen zu Abweichungen und Änderungen können Fahrgäste durch die Aushangtafeln an den Bahnhöfen, unter der 24h-Service-Nummer: 0341 / 231 898 288 (Ortstarif) oder auf der Website www.mitteldeutsche-regiobahn.de erhalten. (juerg)

Erschienen am: 24.02.2026 | 16:30 Uhr
