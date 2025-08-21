Baut die AfD ein Trojanisches Pferd? Wie Sachsens Oppositionsführer Urban auf Innenminister Schuster reagiert

Sachsen
Während die Bundes-AfD vor das Bundesverfassungsgericht zieht, äußert Sachsens AfD Vorwürfe gegen den CDU-Innenminister.
Im Rechtsstreit mit dem Bundesverfassungsschutz über die Einstufung als sogenannter Verdachtsfall klagt die AfD nach eigenen Angaben jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht. Es sei eine umfangreich begründete Verfassungsbeschwerde eingereicht worden, teilten die Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla am Donnerstag mit. Hintergrund ist ein...
