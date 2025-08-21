Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Baut die AfD ein Trojanisches Pferd? Wie Sachsens Oppositionsführer Urban auf Innenminister Schuster reagiert

„Ungerechtfertigte Beobachtung"? Sachsens AfD-Chef Jörg Urban (links) und Innenminister Armin Schuster. Bild: Robert Michael/dpa/Ulf Dahl
„Ungerechtfertigte Beobachtung“? Sachsens AfD-Chef Jörg Urban (links) und Innenminister Armin Schuster. Bild: Robert Michael/dpa/Ulf Dahl
„Ungerechtfertigte Beobachtung“? Sachsens AfD-Chef Jörg Urban (links) und Innenminister Armin Schuster.
„Ungerechtfertigte Beobachtung“? Sachsens AfD-Chef Jörg Urban (links) und Innenminister Armin Schuster. Bild: Robert Michael/dpa/Ulf Dahl
Sachsen
Baut die AfD ein Trojanisches Pferd? Wie Sachsens Oppositionsführer Urban auf Innenminister Schuster reagiert
Von Tino Moritz und Jörg Ratzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während die Bundes-AfD vor das Bundesverfassungsgericht zieht, äußert Sachsens AfD Vorwürfe gegen den CDU-Innenminister.

Im Rechtsstreit mit dem Bundesverfassungsschutz über die Einstufung als sogenannter Verdachtsfall klagt die AfD nach eigenen Angaben jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht. Es sei eine umfangreich begründete Verfassungsbeschwerde eingereicht worden, teilten die Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla am Donnerstag mit. Hintergrund ist ein...
Mehr Artikel