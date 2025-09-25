Bedrohte Kommunalpolitiker: Sachsen-Initiative zur Strafrechtsverschärfung im Bundesrat

Verrohung, Einschüchterung, Fackelmärsche: Sachsen schlägt erneut eine Verschärfung des Strafgesetzbuches vor, um Ehrenamtliche und Amtsträger besser zu schützen – vor allem vor Angriffen von rechts.

